Борисов и Старшенбаум сыграют в "Девятой планете" Рыбникова

Режиссер Николай Рыбников завершил съемки фантастического экшена "Девятая планета", главные роли в котором исполнили Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Об этом сообщил глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов, представляя проект на питчинге Фонда кино, который проходит в ТАСС.

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На питчинге кинокомпания представила сразу три проекта.

"У кинокомпании СТВ три проекта, про все три нужно сказать, что съемки только закончились, только-только начался постпродакшен, соответственно нигде нет компьютерной графики. С одной стороны мы перешли серьезный рубеж - съемочный период состоялся успешно", - сказал он.

Один из них - фантастический боевик "Девятая планета" режиссера Николая Рыбникова.

"Это, как вы помните, фантастический экшен. Жанр, который, как нам кажется, хорошо бы, чтобы укоренился в числе прочих на наших экранах. Сделаем для этого все, что в наших силах. Полдела сделано, съемки, как я уже сказал, закончены", - отметил Сельянов.

В свою очередь режиссер картины сообщил на питчинге, что было проведено 54 смены, построена и разрушена ради эффектных кадров "большая декорация на территории "Москино", затем съемки картины продолжились в Марокко и на острове Сокотра. Роли к картине исполнят Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Андрей Ургант и другие актеры.

Другие проекты СТВ

Также кинокомпания представила на питчинге картину "Космическая собака Лида" Евгения Сангаджиева.

"Мы рассчитываем удивить зрителя этим проектом в свое время. Очень много графики впереди", - сказал продюсер Сельянов.

Главные роли в картине сыграют Данила Харенко и Евгений Ткачук. Также в фильме задействованы актеры Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Ольга Науменко, Александра Бортич и другие. Кроме того, завершились съемки семейного фэнтези "Горыныч", сообщил Сельянов.