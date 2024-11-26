Закончились съемки нового сезона сериала «Почка» с Аксеновой

Завершились съемки нового сезона сериала «Почка» с Любовью Аксёновой. Зрителей ждет возвращение обаятельной стервы Наташи Кустовой. В третьем сезоне также снялись Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Антон Филипенко. Режиссером сезона вновь будет Мария Шульгина, сценарий — Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой.

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Наташа Кустова амбициозна и в любой ситуации видит только выгоду. Не хватает зарплаты? Хватит взяток. Проблемы с почкой? Найдем новую. Нашли новую? Время организовать подпольную клинику трансплантации! Всё работает гладко — до тех пор, пока схему не раскрывают. Теперь Наташе грозит реальный срок, но есть нюанс — садиться она не собирается. Наташа пойдёт на всё, чтобы этого избежать… но вот на что именно?

- В этом сезоне «Почки» Наташе Кустовой достается новый виток сложнейших обстоятельств, которые ей предстоит преодолеть, - рассказывает Любовь Аксёнова. - В продолжении нашего сериала Мария Шульгина и Елизавета Тихонова с подобающей им иронией и интеллигентным гротеском исследуют новые противоречия четкого мира Натальи Кустовой. И делают это так, что во время съемок порой очень сложно удержаться от смеха. - В новом сезоне более подробно раскрываются сквозные персонажи, - говорит Мария Шульгина. - Например, развились линии героев в исполнении Леонида Бичевина и Павла Чинарева, хотя ранее они появлялись только в эпизодах. Вернулся Антон Филипенко, который не снимался во втором сезоне «Почки». Героиня Любы Аксёновой изменилась, став, наконец, полноценной версией себя. Также мы рассказали истории прошлого других членов семьи главной героини, чтобы разобраться, что именно сформировало их такими, какие они есть.

Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion в 2025 году.