Первый канал покажет сериал «Персональный ассистент»

Премьерный показ сериала «Персональный ассистент» стартует 2 декабря 2024 года на Первом канале. Главные роли в многосерийной мелодраме с элементами детектива режиссера Эльдара Салаватова исполнили Мария Луговая (Ольга Богомолова/ Саша Харитонова), Кирилл Сафонов (Вадим Воронков), Иван Оганесян (Игорь Аравин), Анастасия Стежко (Ксения Барвицкая), Андрей Рублев (Петр Воронков), Ксения Буравская (Анна Воронкова), Евгений Антропов (Иван), Николай Ковбас (Семен Фишман), Николай Мачульский (Юрий), Борис Невзоров (Владимир Николаевич), Иван Лапин (Костя), Степан Девонин (Денис) и другие.

© Кадр из сериала

По сюжету, молодая женщина Ольга Богомолова (Мария Луговая) устраивается на работу персональным ассистентом в крупную строительную компанию «Воронков Групп». В ее полномочиях — организовывать всю деятельность своего начальника Вадима Петровича Воронкова (Кирилл Сафонов). Она так много знает о своем начальнике, что может контролировать или в любой момент разрушить до основания его жизнь, и у нее на это есть серьезные основания. В итоге, перед Ольгой встает выбор: отомстить за личную трагедию и завершить задуманное или простить Воронкова и, возможно, взглянуть на него по-другому…

Это история в первую очередь о мести, - считает режиссер Эльдар Салаватов. - О том, как люди живут, ведомые чувством жажды справедливости. О том, как эта жажда их съедает изнутри. А, главное – будут ли они удовлетворены, добившись своей цели. По сути, месть – универсальный механизм всего, что нас окружает: мы всегда хотим кому-то что-то доказать после показавшейся или реальной недооценки… Основной съемочной локацией сериала послужил деловой центр «Москва-Сити». Поначалу были мысли о декорациях, но нам показалось, что в них эта история будет смотреться искусственно. А крайне важно было, чтобы зритель не сомневался в настоящем, переживая все происходящее с главной героиней, как с собой.

Эфир в 22.00.