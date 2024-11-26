Фильм «В списках не значился» выйдет в прокат 1 мая 2025 года

Полнометражный исторический фильм по роману Бориса Васильева "В списках не значился" выйдет в прокат 1 мая следующего года, до окончания съемок осталось около недели, сообщил в беседе с ТАСС режиссер картины народный артист России Владимир Машков.

"Выход картины планируется 1 мая 2025 года. Насчет съемок - сейчас осталось буквально четыре-пять съемочных дней, и параллельно начинается монтаж картины, чтобы все успеть. Снимается коллектив Театра Олега Табакова, я также снимаюсь в этом кино", - сказал он.

Ранее Машков сообщал, что часть съемок уже прошла в Бресте, а сейчас съемки проходят в кинопарке "Москино", где построена часть Брестской крепости, включая 20-метровую колокольню. Фильм приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.