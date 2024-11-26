Кира Найтли объяснила, почему она не вернется к «Пиратам Карибского моря»

Британская актриса Кира Найтли рассказала о своём отношении к большим голливудским франшизам. Девушка сыграла в четырёх частях серии «Пираты Карибского моря», однако она больше не планирует возвращаться в столь масштабные проекты.

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Как рассказала 39-летняя актриса, после выхода замуж и рождения двоих дочерей её приоритеты в жизни сильно поменялись. Производство всё новых и новых блокбастеров занимает многие месяцы вне своей семьи — на такой шаг Найтли пойти не готова.

Сейчас я не могу ездить с работы на работу за границу. Это было бы несправедливо для моей семьи, и я не хотела бы этого делать сама. Я приняла решение стать мамой, мне нужно растить детей, поэтому мне пришлось сделать большой шаг назад.

Ближайшим проектом актрисы станет шпионский сериал «Чёрные голуби» от Netflix. Шоу стартует 5 декабря и расскажет историю профессиональной шпионки, которая работает на одноимённую тайную организацию.