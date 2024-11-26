Сериал «Враг у ворот» покажут к годовщине контрнаступления под Москвой

Трейлер и дату премьеры сериала «Враг у ворот» обнародовал 26 ноября 2024 года онлайн-кинотеатр IVI. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в многосерийной военной драме режиссера Никиты Грамматикова исполнили Александр Новин, Филипп Янковский, Кристина Ра, Сергей Варчук, Заза Чантурия, Ольга Ефремова, Дмитрий Журавлев, Мария Смольникова, Александр Лырчиков, Арсений Тополага и другие.

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Действие происходит в 1941 году. Несправедливо приговоренного к расстрелу следователя Захара Мятова (Новин) возвращают в МУР для организации борьбы с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков к Москве. Герою поручают возглавить оперативную группу, чтобы расследовать цепь загадочных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом преступлений. В ходе следствия выясняется, что все преступления совершены группой фашистских диверсантов под руководством Павла Турсунова (Янковский), мечтающего отомстить лично Сталину за смерть родителей. Захару придется вступить в смертельную схватку с Турсуновым, чтобы предотвратить грандиозную диверсию, способную переломить ход войны. Наградой для него станет не только честно выполненный долг перед родиной, но и шанс увидеть жену на свободе.

Премьера сериала «Враг у ворот» состоится на IVI 5 декабря – в 83-ю годовщину контрнаступления советских войск под Москвой.