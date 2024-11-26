Гуф выпустит фильм

Известный российский рэпер Гуф готовится к новому этапу в своей карьере после выхода из реабилитационного центра. Его сестра и директор Ольга Долматова поделилась планами артиста в недавнем интервью.

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Прощальный тур

Гуф планирует организовать масштабный прощальный гастрольный тур, который охватит 12 городов. В список могут войти как российские, так и зарубежные площадки. Долматова обещает, что концерты будут отличаться высоким качеством и красотой постановки.

После завершения тура Гуф не планирует полностью уходить со сцены. Он продолжит выступать на корпоративных и частных мероприятиях, но откажется от масштабных гастролей по городам и странам.

Кинопроект

Одним из самых интригующих планов Гуфа является съемка автобиографического фильма. Этот проект станет новым творческим вызовом для артиста и, возможно, позволит ему раскрыться с неожиданной стороны.

Реабилитация и здоровье

В настоящее время 45-летний рэпер проходит курс лечения в реабилитационном центре. Он оказался там после участия в конфликте в Подмосковье в октябре этого года. Несмотря на лечение, Гуф ненадолго покинул центр 21 ноября, чтобы дать концерт.

Ольга Долматова отмечает положительную динамику в состоянии брата. По ее словам, Гуф "с каждым днем становится лучше и лучше". Она также опровергает слухи и дезинформацию о его поведении в клинике, подчеркивая, что получает ежедневные отчеты от медицинского персонала.

Диагноз и борьба с зависимостью

Долматова раскрыла, что у Гуфа диагностировали ядерный психоз и ряд других проблем с психическим здоровьем. В настоящее время артист активно работает над преодолением этих трудностей.

Планы на будущее

Несмотря на текущие сложности, у Гуфа и его команды "большие планы". Долматова подчеркивает, что обсуждение будущих проектов является частью терапии. Она также не исключает возможности записи нового альбома через несколько лет.

Личные переживания

Ольга Долматова откровенно рассказала о сложностях, с которыми сталкивается как сестра знаменитого артиста. Она признает, что находится в созависимых отношениях с братом, но при этом испытывает к нему глубокую любовь и гордость.

Новый этап в карьере Гуфа обещает быть насыщенным и интересным. Прощальный тур, кинопроект и возможный новый альбом – все это говорит о том, что артист не собирается останавливаться на достигнутом, несмотря на текущие трудности. Поклонникам остается только ждать новостей и поддерживать любимого исполнителя в его творческих начинаниях и борьбе за здоровье.