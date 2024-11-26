Сиквел фильма «Сто лет тому вперед» расскажет о Весельчаке У

Про персонажа кинокартины "Сто лет тому вперед" Весельчака У снимут отдельный фильм. Кинолента расскажет о судьбе героя после событий первой части. Об этом рассказала кинокомпания "Водород 2011" на питчинге в ТАСС.

© кадр из фильма

По словам режиссера Александра Андрющенко, кинокартина расскажет о приключениях самого противоречивого персонажа первой части франшизы после того, как его одолела Кира Селезнева, мама Алисы.

"Добрый антагонист, злой протагонист - кто он на самом деле? Откуда он? Почему стал таким? В этом хочется поразбираться, об этом хочется узнать. Дуальность этого героя делает его таким притягательным и интересным. Пускай вас не пугает мнимая смерть героя в предыдущей части - это всего лишь неправильный сценарий темного будущего. Мы его исправили, и наш герой по-прежнему находится в чертановской школе №733", - рассказал он, отметив, что съемки фильма "Весельчак У" начнутся во второй половине следующего года, а выход киноленты ожидается в апреле 2027 года.

Как заявил Андрющенко, "Водород 2011" продолжит снимать фильмы в жанре фантастики, так как это направление кинематографа очень нравится и команде студии, и зрителям.

"Не будем скромничать, мы гордимся фильмом "Сто лет тому вперед". Мы довольны этим фильмом, этим фильмом довольны зрители. Это самый кассовый российский продукт в жанре фантастики. Этот жанр сложный, на сегодняшний день еще и редкий", - объяснил режиссер.

Картина "Сто лет тому вперед" вышла в широкий прокат 18 апреля 2024 года, в июле сборы фильма превысили отметку в 1,5 млрд рублей. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.