В Нижегородской области сняли 14 фильмов в 2024 году

В Нижегородской области в текущем году было снято 14 фильмов.

© кадр из фильма

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные регионального Министерства культуры.

В регионе сняли четыре короткометражных и два документальных фильма, а также восемь крупных проектов. В их числе четыре художественных фильма — «Свинья и мышь», «Маэстро», «Лизонька», «Туда», и четыре многосерийных — «Злые люди», «Три сестры», «Княгиня Ольга» и «Мы здесь, чтобы вам помочь — 2».

Съёмки ещё одного многосерийного художественного фильма под названием «Компот» ещё продолжаются в Нижнем Новгороде.

Также в городе планируются съёмки документального фильма о русской зимней моде «Русский Милан».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что на платформе «Москино» появится сервис «Афиша», в котором будет размещена информация обо всех крупных творческих конкурсах, фестивалях и других мероприятиях столичного кинокластера.