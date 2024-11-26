Второй сезон сериала Сергея Жукова «Плакса» выйдет 9 декабря

Продолжение драматической комедии «Плакса» выйдет уже 9 декабря — второй сезон можно будет посмотреть на СТС и Wink, а пока создатели шоу поделились со зрителями трейлером сериала.

© Чемпионат.com

В продолжении «Плаксы» Маша (её играет Ника Жукова) вместе со своей группой (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Афина Лукиди) отправляется на музыкальный фестиваль, где встречается с владельцем TikTok-дома, сыном успешного бизнесмена. Знакомство обещает новые связи и возможности, но вместе с тем — серьёзные испытания.

Видео доступно в группе онлайн-кинотеатра Wink во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wink.

Сам лидер группы «Руки Вверх!» всё так же займёт позицию продюсера и режиссёра — для нового сезона написано 16 новых песен. Помимо этого, в «Плаксе» появится ещё один известный музыкант — Баста.