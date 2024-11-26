Джуд Лоу раскрыл секрет съемок новогоднего фильма «Отпуск по обмену»

Джуд Лоу разбил сердца всех тех, кто накануне Рождества и Нового года традиционно пересматривает фильм «Отпуск по обмену». Сыгравший одну из главных ролей актер раскрыл шокирующую тайну съемок кинокартины: оказывается, того самого английского домика, где мечтал провести отпуск всякий, хотя бы раз смотревший фильм, не существует.

© кадр из фильма

В свежем интервью BBC Radio Лоу рассказал, что на самом деле режиссер «Отпуска по обмену» была такой перфекционисткой, что, не найдя идеальный коттедж, нарисовала его, взяла в аренду поле и наняла человека, который смог бы там его построить. Все уличные сцены снимались в Англии, а вот интерьеры коттеджа отстраивались уже в студии в США.

Это забавный факт. Каждый раз, когда я открывал эту дверь и заходил внутрь, сцена заканчивалась. А все интерьеры, которые вы видите в фильме, были сняты в Лос-Анджелесе три месяца спустя Джуд Лоу для BBC Radio

Кстати, сам Джуд Лоу считает этот фильм великолепным и с уважением относится ко всем, кто пересматривает картину каждый год.