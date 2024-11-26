Ариана Гранде не захотела исполнять песню в фильме «Злая»

Певица и актриса Ариана Гранде отвергла идею исполнить трек Popular в картине «Злая» в хип-хоп-обработке. Такое решение показалось звезде слишком похожим на то, что она делает в собственном творчестве.

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В разговоре с Los Angeles Times композитор фильма и оригинального мюзикла Стивен Шварц уточнил, что артистка сказала:

«Я хочу быть Глиндой, а не Арианой Гранде, играющей Глинду».

В свою очередь он и его команда хотели немного «освежить ритм» композиции. При этом, по словам Шварца, девушка согласилась на другое изменение, которое он предложил для финала ленты.

Премьера «Злой», где Ариана сыграла добрую фею Глинду, состоялась 22 ноября. В мировом прокате проект собрал уже 164 миллиона долларов.

Ранее исполнительница призналась, что собирается сосредоточиться на актерстве в течение следующих 10 лет.