Автор «Аркейна» ответил зрителям, критикующим второй сезон за «торопливость»

Шоураннер мультсериала «Аркейн» Кристиан Линке ответил фанатам, которые назвали второй сезон слишком сумбурным — ранее некоторые зрители жаловались, что в финальных эпизодах чересчур много персонажей и событий.

В интервью GameRadar Линке рассказал, что авторы осознанно подошли ко второму сезону иначе:

Мы немного по-другому подошли ко второму сезону в структуре эпизодов, потому что мы как творческие люди хотели подобных перемен. Кажется, большинству зрителей это не нравится: есть те, кто хотел увидеть то же самое, что и в первом сезоне. Я не рад, что они так думают, но я уважаю их мнение.

При этом автор шоу указал, что не могли угодить всем: другие зрители хотят увидеть как можно больше любимых персонажей.

Есть люди, которые говорят, что мы слишком торопимся, слишком много всего происходит. Есть и обратная сторона. «Где Камилла? Она часть Пилтовера. Где Блицкранк? Где Твич? Почему вы не показали их?» С одной стороны, есть люди, которые говорят, что это слишком. С другой стороны люди, которые считают, что мы сделали недостаточно, хотя мы сделали все, что могли… Это сложно.

Второй и финальный сезон «Аркейна» завершился 23 ноября. Теперь авторы готовят три новых проекта по миру League of Legends.