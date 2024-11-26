Драму «Корсаж» с Вики Крипс покажет Первый канал

Российская телевизионная премьера фильма «Корсаж» (Corsage) состоится на Первом канале 7 декабря 2024 года. Главные роли в исторической биографической драме режиссера и автора сценария Мари Кройцер исполнили Вики Крипс, Флориан Тайхтмайстер, Катарина Лоренц, Джинн Вернер, Альма Хасун, Мануэль Руби, Финнегэн Олдфилд, Колин Морган, Аарон Фриш, Роза Хаджадж и другие.

© кадр из фильма

- Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси (Крипс), всегда славилась красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света, - сообщается в синопсисе. - В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета Баварская, категорически отказывающаяся признать, что уже немолода, разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ…

Премьера состоялась 20 мая 2022 года на Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд», и Вики Крипс получила приз за лучшую роль. На Лондонском кинофестивале в октябре 2022 года лента победила в номинации «лучший фильм». Тогда же «Корсаж» вышел в российский прокат.

Эфир в 23.50.