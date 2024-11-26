Триллер «Конклав» с Рэйфом Файнсом вышел в онлайне

Состоялась цифровая премьера фильма «Конклав» по одноимённому роману Роберта Харриса. Политический триллер уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

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«Конклав» рассказывает историю политических интриг в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы Римского, обнаруживает, что находится в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.

Сейчас фильм можно также посмотреть в российских кинотеатрах — премьера состоялась 21 ноября.

Видео доступно в группе «Атмосферы Кино» ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Главные роли в «Конклаве» исполнили Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Стэнли Туччи («Терминал»), Джон Литгоу («Восстание планеты обезьян»). Режиссёром выступил Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен»).