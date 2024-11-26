Народный артист России Юрий Стоянов рассказал о сериале «Мамонты», в котором он сыграл наивного пенсионера, обманутого телефонными мошенниками.

«Этот сериал создавался в любви очень профессиональной съёмочной группой. Эта история просто очень ко времени — о пожилом человеке, которого обманули телефонные мошенники. Он потерял практически всё и решил найти этих мошенников не только для того, чтобы вернуть свои деньги, но и чтобы этого больше не случалось», — заявил Стоянов в беседе с НСН.

По его словам, на удочку мошенников попадаются самые незащищённые люди, и с этим нельзя смириться.

Как отметил Стоянов, ему понравился сценарий, и он читал его как хорошую литературу.

Ранее режиссёр Николай Лебедев рассказал, что любит режиссёрские фильмы, которые способны захватить внимание большой зрительской аудитории.