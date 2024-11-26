«Много Швондеров!». Сокуров и Герман о ремейках в российском кино

Уход Голливуда дал шанс российскому кинематографу развиваться, но момент истины наступит, когда западное кино вернется в страну, заявил НСН режиссер Алексей Герман-младший.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее заявил, что культурная капитализация России из-за санкций Запада повысилась. При этом он отметил, что режиссеры часто прибегают к ремейкам, так как новыми идеями «можно обязательно кого-то обидеть», передает ТАСС. Алексей Герман-младший объяснил, что происходит сегодня в индустрии на фоне санкций.

«С одной стороны, качество фильмов повысилось, бюджеты выросли, затраты повысились, количество произведенного контента тоже сильно увеличилось. Санкции и уход Голливуда сыграли хорошую роль в этом смысле. С другой стороны, все немного сложнее. Если мы посмотрим на то, что происходит в мире, местный контент стал зарабатывать довольно много денег. Так происходит, например, в Азии. Всем немного надоел Голливуд, он стал одинаковый. Это происходит не только у нас. При этом мы понимаем, что Голливуд перестроится, он всегда перестраивается. Голливуд к нам точно вернется, тогда мы посмотрим, настанет момент истины. Мы поймем, окрепли ли мы. Все равно в мире мы не конкуренты им, мы все равно делаем контент в среднем хуже. Драматического качества я не вижу, чтобы мы широко распространились по миру», - рассказал он.

А «обиды» из-за кино режиссер назвал большой проблемой отечественного кинематографа.

«Я согласен, что сегодня можно обидеть всех и по любому поводу. И это большая наша проблема. У нас очень много обиженных, оскорбленных, мы начинаем напоминать произведения Булгакова. Иногда нужен общественный контроль, который помогает избежать оскорбительного содержания. Но очень часто много просто сумасшедших, их надо как-то ограничивать», - подчеркнул он.

Согласился со Шнуровым в этом смысле и режиссер Александр Сокуров, который отметил, что для режиссера важно иметь возможность снимать без ограничений, чтобы судить автора мог лишь зритель.

«Я тысячу раз согласен со Шнуровым, что новыми идеями можно всех обидеть в стране. Нет социальных и политических слоев в современной России, которые бы не были обижены новыми идеями. Все страшно воспаляются, возмущаются, обижаются и так далее. Сергей прав, как всегда. Для меня главное, чтобы можно было снимать содержательное кино, говорить обо всех темах, о которых человек хочет говорить. Ничего не должно быть запретного, но сегодня мы не можем себе этого позволить. Судить режиссеров может только зритель», - заключил собеседник НСН.

Российские режиссеры уже снимают по 300 фильмов в год, однако не все проходят кинотеатральный фильтр, чтобы выйти на большие экраны, заявил ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский «Радиоточке НСН».