«Рождественские истории Астрид Линдгрен» покажут в новогодние праздники

Анимационный альманах «Рождественские истории Астрид Линдгрен» (Jul med Astrid Lindgren) выпустит в российский прокат 1 января 2025 года кинокомпания «Пионер». Режиссерами норвежско-шведского мультфильма выступили Арье Аустнес и Япрак Морали.

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«Рождественские истории» – это четыре новеллы, действие которых разворачивается в канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живёт деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит Гуннара, Гуниллу и вместе с ним и зрителей в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

Дети повстречаются с отважной Кайсой – за неделю до Рождества бабушка Кайсы ломает ногу, и теперь подготовить дом к празднику предстоит совсем маленькой девочке; с лисом Микелем, который решает отправиться на хутор, чтобы раздобыть себе ужин, но еще не знает, что с давних пор хутор сторожит гном, который не дает в обиду его обитателей. Зрители отправятся и на зимний хутор Катхульт накануне Рождества – идеальное время для друзей Эмиля из Лённеберги, чтобы устроить настоящую битву снежками. В другой истории два новых лучших друга – Бертиль и Нильс – теперь могут играть вместе в течение долгих дней, пока родители Бертиля на работе.