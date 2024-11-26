Специальный показ драмы «По ту сторону надежды» состоится 2 декабря

Специальный показ комедийной драмы Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» (Toivon tuolla puolen) состоится 2 декабря 2024 года в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт».

© кадр из фильма

Фильм, который вышел в 2017 году и получил номинацию на «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру» Берлинского кинофестиваля, представят и обсудят со зрителями кинокритик, автор журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева и кинокритик, автор телеграм-канала Les Cahiers du Zaosquad Кирилл Артамонов.

- Где-то на окраине асфальтовых джунглей Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки, - сообщается в синопсисе. - Меланхоличный Викстрём и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.

Главные роли исполнили Шерван Хаджи, Сакари Куосманен, Кайя Пакаринен и Туомари Нурмио. Фильме будет демонстрироваться на финском, английском и арабском языках с русскими субтитрами.

Начало показа в 20.00.