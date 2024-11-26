Несколько ярких новинок стали доступны для зрителей в цифре

Сегодняшний день оказался очень богатым для цифровых релизов: сразу несколько ярких новинок стали доступны для зрителей.

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— «Тогда. Сейчас. Потом» – драма Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и Робин Райт в главных ролях. Фильм рассказывает историю одной семьи, охватывая разные эпохи. Особенность картины – уникальная операторская работа: события сняты с одного ракурса, погружая зрителя в происходящее в конкретной точке пространства.

— «Конклав» – драматичный триллер от режиссера Эдварда Бергера, автора «На Западном фронте без перемен». В центре сюжета – напряженные выборы нового Папы в Ватикане. Главную роль исполнил Рэйф Файнс.

— «Хранители: Часть 2» — завершение анимационной и бескомпромиссной экранизации легендарного комикса

— «Ужасающий 3» продолжает историю демонического клоуна Арта. Третья часть обещает сохранить атмосферу ужаса и напряжения, уже полюбившиеся поклонникам.

— «Хищные земли» – постапокалиптический научно-фантастический триллер с Энтони Маки и Мореной Баккарин. Сюжет разворачивается в мире, где человечество борется за выживание в новых суровых условиях.

Вчера, 25 ноября, на цифровых платформах появилась комедия с Джеком Блэком «Дорогой Санта», где мальчик по ошибке отправляет письмо не Санта-Клаусу, а Сатане.