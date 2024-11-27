Состоялась мировая премьера мультфильма «Моана 2»

Сегодня состоялся мировой выход мультфильма «Моана 2». Картину уже можно посмотреть во всех кинотеатрах мира, кроме России. Мультфильм доберётся и до нашей страны, но когда это случится, пока неизвестно.

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«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.

Аулии Кравальо, Дуэйн Джонсон и другие вернулись к озвучке своих персонажей.

Хронометраж мультфильма составляет 1 час 40 минут. Картина чуть короче первой части, которая длилась на семь минут больше.