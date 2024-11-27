Канделаки рассказала о фильме «Звезды в Сибири»

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки рассказала, что в канун Нового года сбываются даже самые смелые мечты, в чем убедились герои фильма «Звезды в Сибири».

© кадр из фильма

Премьера картины состоялась 25 ноября в киноцентре «КАРО 11 Октябрь». Канделаки выступила одним из продюсеров фильма. Одного из героев картины сыграл Сергей Светлаков, который также стал автором идеи и продюсером картины. Также в фильме снимались Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и другие.

— Самое главное, напомню всем, что мечты сбываются на самом деле. Весь смысл этого фильма в том, что когда ты чего‑то очень хочешь под Новый год, даже самые невероятные мечты могут сбываться, — сказала Канделаки в эфире «Матч ТВ».

В широкий прокат лента выйдет 5 декабря.