Документальный фильм «Техпреды» показывает, как из хобби рождается наука

В Образовательном центре Сириус стартовал IV Конгресс молодых ученых.

Одним из знаковых событий дня станет премьера фильма о молодых технологических предпринимателях - студентах и аспирантах, чьи изобретения превратились в стартапы и стали бизнес-проектами.

О важности технологического университетского предпринимательства для развития экономики страны не раз говорил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Сегодня узнать о техпреде, попробовать свои силы может любой студент или аспирант: для этого минобрнауки создан федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства".

На Конгрессе молодых ученых участники федпроекта из разных городов России представляют свои разработки и продукты. А узнать, как они к этому пришли, можно, посмотрев уникальный документальный фильм "Техпреды" режиссёра Юрия Однопозова.

В основе фильма - пять историй студентов и выпускников из Екатеринбурга, Грозного, Оренбурга и Санкт-Петербурга, которые занимаются любимым делом, не боятся рисковать и - ни много, ни мало - меняют мир, создавая новые технологии и прорывные решения.

Один из героев - Ибрагим Елсаев - в детстве, как, наверное, любой мальчишка, разбирал механические игрушки. Но не только, чтобы узнать, что же там внутри и как это работает. Разбирая машинку на детали и используя ее механизмы, он, например, пытался починить старый папин советский паяльник.

А повзрослев, уже с более современными инструментами, стал создавать первые моторы. Сегодня он студент 2 курса магистратуры Грозненского ГНТУ и резидент университетской стартап-студии, где развивает свой стартап "Аквагринтек" - генератор водорода высокой мощности. Вот так детское хобби выросло в смелый и амбициозный проект.

А Семен Зимин, студент Санкт-Петербургского политеха Петра Великого, "вырастил" свой проект из подросткового хобби. Теперь мечтает, что когда-нибудь в каждом городе сможет увидеть архитектурные и дизайнерские решения, созданные с помощью его стартапа "Vision".

Коллега Семена по вузу Андрей Широких создает гибридный турбореактивный авиационный двигатель для БПЛА.