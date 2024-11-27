Вышел трейлер французской комедии «Притворись моей невестой»

Кинокомпания Capella Film опубликовала дублированный трейлер французской комедии «Притворись моей невестой». Лента получит официальный прокат в России — он стартует 1 января 2025 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат SND Films.

Сюжет рассказывает про мажора, который живёт на широкую ногу и постоянно клянчит деньги у богатых родителей. Когда их терпению приходит конец, а бандиты требуют оплаты долгов, он решается на последнюю авантюру – убедить родителей оплатить выдуманную свадьбу. Бывшие подружки не хотят иметь с ним дел, и он просит случайную таксистку – девушку без комплексов, но с кучей вредных привычек, притвориться его невестой.

Главные роли в ленте сыграли Лионель Эрдоган, Камилль Лелуш, Жерар Дармон и Мишель Ларок.