В кинотеатре Москино пройдет предпремьерный показ фильма «Пятый битл»

4 декабря в 19:30 в кинотеатре «Салют» Москино состоится предпремьерный показ биографического фильма «Пятый битл». Об этом сообщается на сайте учреждения.

© кадр из фильма

Зрители увидят картину о жизни музыкального менеджера группы «Битлз» Брайана Эпстайна. Посетителей ждет увлекательная история о создании группы, поисках своего звучания, и о том, как амбициозный человек поставил себе задачу объединить человечество через мир, любовь и поп-музыку и создал мировой феномен.

Картину представит журналист, эксперт в сфере шоу-бизнеса Евгений Сафронов. Отмечается, что показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.