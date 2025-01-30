Рецензия на фильм «Злой город»

Кино отличается батальными сценами и неожиданно яркими персонажами.

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В России наибольшим спросом пользуются семейные сказки и комедии. Они неизменно собирают кассу, перерастают в киновселенные и бьют всевозможные рекорды. Тем временем с большими историческими фильмами, где армии сходятся на поле брани, а герои уверенно размахивают клинками, всё сложно. Жанр дорогой, аудитория не такая масштабная.

За последние 10 лет из удачных работ вспоминаются разве что «Сердце Пармы» и «Легенда о Коловрате». Именно поэтому «Злой город», выделяющийся на фоне «Холопов» и «Чебурашек», так важен. Фильм вышел в прокат 30 января, и посмотреть его действительно стоит.

«Злой город»: главное о фильме

Название: «Злой город».

Режиссёр: Константин Буслов.

Актёры: Алексей Гуськов, Александр Метёлкин, Владимир Любимцев и другие.

Дата выхода: 30 января 2025 года.

Жанр: исторический, боевик, драма. Страна: Россия.

«Злой город»: где смотреть?

30 января фильм вышел в кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат компании «Каро-Премьер».

«Ты славы здесь не найдёшь, Батый»

Монголы громили Русь с ошеломительной стремительностью. Разорили Тверь, Рязань и Владимир за неделю, укреплённый Торжок — за 12 дней. И только у маленького Козельска, приграничного города Черниговского княжества, просидели почти два месяца. Это треть всего времени, проведённого Батыем во время набега на Русь.

Неудивительно, что монголы прозвали этот город «злым». Именно обороне Козельска и посвящён фильм.

Зритель наверняка пойдёт на него ради батальных сцен, которыми изобилует трейлер. Проморолик не обманывает, сражений действительно много. Это выделяет новинку на фоне условного «Царствия небесного» Ридли Скотта, где в трейлер запихнули, кажется, весь экшен.

«Злой город» идёт 110 минут, и примерно половину хронометража монголы карабкаются на стены, тащат к воротам тараны и размещают горящие валуны в осадных орудиях. Важно, что экшен прекрасно снят: декорации достоверные, в кадре сотни воителей, выглядит всё круто. Быть может, запущенные баллистами снаряды местами слишком компьютерные и не так уж разрушительны, но эти мелочи теряются посреди всеобщего великолепия.

Причём баталии разнообразны. Ночные вылазки в лагеря монголов, резня на стенах, дуэли один на один, оборона ключевых позиций — такого мяса достаточно, так что никто не заскучает.

«Гладиатор 2» доказал, что одного экшена мало — зритель ещё и переживать за героев должен. С этим у «Злого города» всё хорошо: действующих лиц много, и у каждого есть любопытный характер, развитие и звёздный час.

Взять второстепенного персонажа Лютобора. Поначалу он кажется неприятным типом, который из-за обиды и гордости не протянет союзнику руку.

Однако за 110 минут он трансформируется до неузнаваемости: попадёт в плен и сбежит, получит страшные ранения и оправится, перебьёт уйму монголов и отбросит заносчивость — в итоге станет воином, за которого искренне переживаешь.

Арки основных героев ещё интереснее. Главная звезда — Весняна, которая из наивной девочки превращается в хладнокровную Фуриосу. Её взгляд стекленеет, лицо забрызгано кровью, копьё в руках по десятому разу пронзает давно почившего завоевателя. Леонела Мантурова блестяще справилась с ролью и подарила, наверное, один из самых запоминающихся образов в кино за последние годы.

Крутых персонажей полно. Юный князь, который своей уверенностью напоминает Лианну Мармонт. Святой отец, что когда-то воевал за монголов, а теперь мечом прорубает путь к искуплению. Прожжённый бандит, познающий радости нормальной жизни и любви. Мерзкие купцы, что стелются перед врагом и вынашивают коварные планы. Это мы ещё монголов не вспоминаем: среди них тоже как отъявленные садисты, так и нормальные ребята.

Даже удивительно, что режиссёр Константин Буслов уместил в 110 минут столько арок и сумел их достойно развить и закончить. Тому же Ридли Скотту не хватило двух с половиной часов, чтобы запомнился кто-то, кроме персонажа Дензела Вашингтона.

«Злой город»: стоит ли смотреть?

Если любите эпичные исторические фильмы, обязательно посмотрите «Злой город». Многочисленные баталии, размах и сильные персонажи того стоят.

Оценка «Злого города» — 8 из 10

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Много классного экшена.

Запоминающиеся персонажи.

Фильм создаёт ощущение размаха.

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