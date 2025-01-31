Названы кандидаты на звание «‎Лучшего фильма» кинопремии «‎Золотой орел»

ХХIII Торжественная церемония вручения Национальной премии "Золотой орел" состоится 31 января 2025 года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". Награды вручат в 23 номинациях. За звание "Лучший фильм" будут соревноваться пять картин: "Вечная зима" Николая Ларионова, "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Любовь Советского Союза" - режиссеры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов, "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова и "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко.

© Российская Газета

О чем рассказывают эти фильмы? Что выбрали киноакадемики из очень длинного предварительного списка?

Фильмы "Воздух" и "Любовь Советского Союза" фигурируют в 14 номинациях. За обоими фильмами стоит Первый канал. "Воздух" - о женском батальоне летчиц во времена Великой Отечественной войны. Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Елена Лядова и Анастасия Талызина (все они заявлены в актерских номинациях премии). Совсем молодые девушки, многие из которых еще даже не успели встретить свою любовь, управляются с тяжелыми летательными аппаратами и пытаются понять, для чего вся эта жизнь на грани смерти.

"Любовь Советского Союза" также переносит зрителя во времена Великой Отечественной. Главные герои - актриса и писатель в исполнении Ангелины Стречиной и Романа Васильева (оба могут также получить статуэтки в актерских номинациях). Прототипами героев послужили Валентина Серова и Константин Симонов - их история любви.

Еще один блокбастер - "Сто лет тому вперед" по произведениям Кира Булычева заявлен в 8 номинациях. И за фильмом стоит канал "Россия" и холдинг ВГТРК, к которым обычно благосклонны эксперты "Золотого орла". Тут нужно сказать, что при ситуации, когда в стране снимается много фильмов-сказок, эксперты премии обошли их стороной - сказок в номинациях практически нет. Зато фильм "Сто лет тому вперед" - по жанру фэнтези - полностью отвечает за это направление. Его герои - старшеклассники, которые перемещаются во времени, стремясь познать вечные истины. Напомним, что уже снимается следующий фильм из будущей франшизы. Им станет история про одного из героев - "Весельчака У", которого сыграл Александр Петров.

Фильм "Смотри на меня!" создан мэтром российского кинематографа Владимиром Грамматиковым (вполне возможно, что он получит на премии приз за лучшую режиссуру). В прокате он показал цифры гораздо ниже тех, на которые рассчитывали создатели. Но киноакадемики "Золотого орла" выделили картину в пяти номинациях. Видимо, им в целом близок фильм, в основе которого - воспоминания из детства авторов. Сценарий картины написал Андрей Кончаловский совместно с Еленой Киселевой. И снова зритель возвращается в период Великой Отечественной войны. И может оценить игру Александры Урсуляк, которая талантливо сыграла мать - на ней лежит вся ответственность за свою и детскую жизнь.

Рискнем предположить: высока вероятность того, что фильм "Вечная зима" будет назван лучшим в этом году. Дело в том, что в прошлый раз на "Золотом орле" победила картина Бориса Хлебникова "Снегирь", хотя были те, кто не верил в ее призовую удачу. Так и с "Вечной зимой". Фильм о том, как семья в рабочем городе лишилась сына. Парень ушел из жизни из-за проступка местного хулиганья. Но в фильме в целом рассматриваются мысли и чаяния родителей, чьи сыновья не вернулись домой. Отца и мать очень талантливо сыграли Александр Робак и Юлия Марченко. Увы, этих имен в актерских номинациях "Золотого орла" в этом году нет.

Что касается сериалов, они рассматриваются на "Золотом орле" в двух направлениях: телевизионные и те, что сняли онлайн-платформы. За звание лучшего телесериала посоревнуются "Адмирал Кузнецов", "Столыпин" и "Я не могу без тебя". А награды как самый лучший сериал онлайн-платформ могут удостоиться "Трасса", "Золотое дно" и "Противостояние". О чем эти проекты? В сериалах "Адмирал Кузнецов" и "Столыпин" названия говорят сами за себя. Биографии масштабных исторических личностей сегодня крайне востребованы. Действие сериала "Я не могу без тебя" начинается в конце 60-х - начале 70-х. И продолжается 20 лет: личные истории героев перекликаются с историей страны.

"Золотое дно" - о семьях богатых российских бизнесменов. В одной из них не могут разделить наследство. И за перипетиями наследников очень интересно следить зрителям. Алексей Гуськов, сыгравший патриарха, вполне может получить награду как лучший сериальный актер. А Юлия Снигирь - как актриса. В "Золотом дне" она выступила в роли практически члена семьи, но на самом деле - нанятого родственниками топ-менеджера компании. К тому же привлекательной женщины, к которой питали чувства сразу двое состоятельных мужчин.

Сериал "Трасса" назван критиками самым лучшим в прошлом году. Он рассказывает историю матери и дочери, которые живут в столице, но вдруг девочка едет в небольшой городок, где пропадает. Ее исчезновение тянет за собой ряд событий. Мать, которая приехала, чтобы спасти дочь, оказывается центральной фигурой всего происходящего. Карина Разумовская, сыгравшая маму, номинируется на "Золотого орла" как лучшая сериальная актриса.

Сериал "Противостояние" снят по произведению Юлиана Семенова - современная попытка экранизировать советского классика. Сериал показали и по ТВ, и рейтинги у него были неплохие.