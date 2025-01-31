Восемь самых ожидаемых экранизаций книг 2025 года

Мультфильм по роману «Скотный двор», новый фильм о Бриджит Джонс, антиутопия Кадзуо Исигуро — автор Telegram-канала «Ищу книгу на конец света» (@iknks1) Мария Стельмах собрала для «Вечерней Москвы» восемь книг, фильмы по которым выйдут в 2025 году.

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«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», Хелен Филдинг

О чем

Бриджит Джонс снова в центре внимания. Теперь ей 51 год, но она притворяется 35-летней, чтобы удержать молодого бойфренда. Она решает сбросить лишние 25 килограммов и почти достигает этой цели. Однако, несмотря на возраст, Бриджит не обрела спокойствия — ее приключения только начинаются!

Что известно об экранизации

Так же как и в книге, действие фильма разворачивается спустя время после гибели мужа Бриджит Марка Дарси. Теперь героиня в одиночку воспитывает двоих детей, осваивает приложения для знакомств и комплексует из-за возраста. Вскоре в ее жизни появляется молодой мужчина. И не один, а целых два — красавчик Рокстер и школьный учитель Скотт, а на горизонте маячит бывший Дэниэл Кливер.

К своим ролям в фильме вернутся Рене Зеллвегер и Хью Грант. Появится даже Колин Ферт в сценах — воспоминаниях главной героини.

О чем

Рассказ Стивена Кинга из сборника «Команда скелетов», в центре которого два брата — Питер и Деннис Шелберны. Однажды мальчики находят на чердаке дома двоюродного дедушки заводную обезьянку и обнаруживают, что в нее вселился злой дух: каждый раз, когда игрушка бьет в свои механические тарелки, умирает кто-то из близких братьев.

Что известно об экранизации

Братьев сыграли Тео Джеймс и Элайджа Вуд, а режиссером картины стал Осгуд Перкинс. В разработке сценария участвовал сам Стивен Кинг, поэтому история должна получиться приближенной к первоисточнику, несмотря на то, что главные герои намного старше своих книжных прототипов. К слову, это уже не первая экранизация рассказа: в 1984 году выходил фильм «Дар дьявола», в основу которого легло произведение «короля ужасов».

«Микки-7», Эдвард Эштон

О чем

Микки-7 — седьмая версия Микки Барнса, «расходника» среди колонистов на холодной и враждебной планете Нифльхейм. Здесь людей преследуют холод, голод и местные существа, недовольные пришельцами. Микки всегда должен оставаться один, но из-за предательства и случайных обстоятельств он оказывается не единственным...

Что известно об экранизации

Экранизация фантастического романа Эдварда Эштона должна была выйти еще в марте 2024 года, но премьеру перенесли на 2025-й. Главную роль в картине сыграл Роберт Паттинсон, а режиссером выступил кореец Пон Джун-хо. И это, к слову, его первая картина после «Паразитов» — лучшего фильма премии «Оскар-2020».

«Клара и Солнце», Кадзуо Исигуро

О чем

Роман-антиутопия о дружбе робота Клары и тяжелобольной девочки Джози. В центре истории множество философских тем, но главная из них — смогут ли сосуществовать в одном мире роботы и люди?

Что известно об экранизации

Фильм «Клара и Солнце» снимает режиссер «Реальных упырей» Тайка Вайтити. Работа над картиной началась в январе 2024 года, а многие сцены снимались в Новой Зеландии. В проекте задействован поистине звездный состав: Стив Бушеми, Эми Адамс, Наташа Лионн. Известно, что роль робота Клары досталась Дженне Ортеге.

«Сожалею о тебе», Колин Гувер

О чем

Роман «Сожалею о тебе» — это семейная драма, в центре которой Морган Грант, женщина, пережившая трагедию: в автокатастрофе погибают ее муж и сестра. Дочь Морган, 16-летняя Клара, оплакивает отца и постепенно отдаляется от матери, не понимая, что та испытывает противоречивые чувства, ведь погибшие находились в одной машине не случайно.

Что известно об экранизации

После успеха фильма «Все закончится на нас» по одноименной книге Колин Гувер романы писательницы взялись активно экранизировать. Новость о съемках фильма «Сожалею о тебе» появилась в августе 2024 года. Режиссером выступил Джон Бун, ранее работавший над экранизацией книги «Виноваты звезды» Джона Грина. Главные роли сыграли Маккенна Грэйс, Дэйв Франко и Эллисон Уильямс. Рассказывая о будущем фильме, режиссер Джон Бун отмечал, что хочет снять картину, которую будут пересматривать мамы и их дочери долгие годы.

«Хамнет», Мэгги О'Фаррелл

О чем

Трогательная и глубокая история о любви, утрате и вдохновении, основанная на жизни Уильяма Шекспира. В центре сюжета — сын драматурга Хамнет, который умер от чумы в 11-летнем возрасте. После трагедии Уильям Шекспир создал одну из величайших своих пьес — «Гамлета». «Хамнет» — это не просто биография, а поэтическое размышление о том, как горе и любовь могут влиять на творчество, а также о том, как память о любимых людях сохраняется в искусстве. Роман завораживает своей лиричностью и глубиной, подчеркивая важность человеческих связей и силу искусства в преодолении потерь.

Что известно об экранизации

Съемки фильма «Хамнет» начались летом 2024 года и проходили в Уэльсе. Роль Уильяма Шекспира досталась звезде «Гладиатора» Полу Мескалу. Выход картины запланирован на осень 2025 года. Писательница Мэгги О'Фаррелл участвовала в создании сценария, а продюсером выступил Стивен Спилберг.

О чем

Повесть-притча «Скотный двор» Джорджа Оруэлла насыщена острым сарказмом и политической сатирой. Животные на ферме олицетворяют худшие человеческие пороки, а сама ферма служит символом тоталитарного общества. В таком обществе обитатели — животные — окажутся в ситуации, где их судьба будет решаться без учета их интересов, и многие из них могут столкнуться с жестокими последствиями, включая бойню.

Что известно об экранизации

На протяжении десяти лет актер Энди Серкис (Голлум из «Властелина колец») работал над своей киноверсией «Скотного двора». Началось все с игрового фильма, а закончилось — анимацией. Про экранизацию известно не так много: сценарий написал Николас Столлер, а премьера запланирована на лето 2025 года.

О чем

В романе «Авиатор» Евгения Водолазкина главный герой Иннокентий, погруженный в криосон в начале ХХ века, пробуждается в конце столетия и сталкивается с радикально изменившимся миром. Врач рекомендует ему вести записи о своих воспоминаниях, что помогает Иннокентию сохранить связь с прошлым и найти свое место в новой реальности. Его путешествие становится исследованием вопросов времени, идентичности и смысла жизни.

Что известно об экранизации

Режиссером экранизации романа Евгения Водолазкина выступил Егор Кончаловский. Съемки картины проходили весной и летом 2024 года в Санкт-Петербурге, и сам автор принимал в них участие. Роль Иннокентия досталась Константину Хабенскому. Известно также, что в фильме задействованы Евгений Стычкин, Антон Шагин и Софья Эрнст.