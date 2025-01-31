Бриджит Джонс, Уильям Шекспир и другие герои: восемь самых ожидаемых экранизаций — 2025

Мультфильм по роману «Скотный двор», новый фильм о Бриджит Джонс, антиутопия Кадзуо Исигуро — автор Telegram-канала «Ищу книгу на конец света» (@iknks1) Мария Стельмах собрала для «Вечерней Москвы» восемь книг, фильмы по которым выйдут в 2025 году.

Восемь самых ожидаемых экранизаций книг 2025 года
© unsplash

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», Хелен Филдинг

О чем

Бриджит Джонс снова в центре внимания. Теперь ей 51 год, но она притворяется 35-летней, чтобы удержать молодого бойфренда. Она решает сбросить лишние 25 килограммов и почти достигает этой цели. Однако, несмотря на возраст, Бриджит не обрела спокойствия — ее приключения только начинаются!

Что известно об экранизации

Так же как и в книге, действие фильма разворачивается спустя время после гибели мужа Бриджит Марка Дарси. Теперь героиня в одиночку воспитывает двоих детей, осваивает приложения для знакомств и комплексует из-за возраста. Вскоре в ее жизни появляется молодой мужчина. И не один, а целых два — красавчик Рокстер и школьный учитель Скотт, а на горизонте маячит бывший Дэниэл Кливер.

К своим ролям в фильме вернутся Рене Зеллвегер и Хью Грант. Появится даже Колин Ферт в сценах — воспоминаниях главной героини.

«Обезьяна», Стивен Кинг

О чем

Рассказ Стивена Кинга из сборника «Команда скелетов», в центре которого два брата — Питер и Деннис Шелберны. Однажды мальчики находят на чердаке дома двоюродного дедушки заводную обезьянку и обнаруживают, что в нее вселился злой дух: каждый раз, когда игрушка бьет в свои механические тарелки, умирает кто-то из близких братьев.

Что известно об экранизации

Братьев сыграли Тео Джеймс и Элайджа Вуд, а режиссером картины стал Осгуд Перкинс. В разработке сценария участвовал сам Стивен Кинг, поэтому история должна получиться приближенной к первоисточнику, несмотря на то, что главные герои намного старше своих книжных прототипов. К слову, это уже не первая экранизация рассказа: в 1984 году выходил фильм «Дар дьявола», в основу которого легло произведение «короля ужасов».

«Микки-7», Эдвард Эштон

О чем

Микки-7 — седьмая версия Микки Барнса, «расходника» среди колонистов на холодной и враждебной планете Нифльхейм. Здесь людей преследуют холод, голод и местные существа, недовольные пришельцами. Микки всегда должен оставаться один, но из-за предательства и случайных обстоятельств он оказывается не единственным...

Что известно об экранизации

Экранизация фантастического романа Эдварда Эштона должна была выйти еще в марте 2024 года, но премьеру перенесли на 2025-й. Главную роль в картине сыграл Роберт Паттинсон, а режиссером выступил кореец Пон Джун-хо. И это, к слову, его первая картина после «Паразитов» — лучшего фильма премии «Оскар-2020».

«Клара и Солнце», Кадзуо Исигуро

О чем

Роман-антиутопия о дружбе робота Клары и тяжелобольной девочки Джози. В центре истории множество философских тем, но главная из них — смогут ли сосуществовать в одном мире роботы и люди?

Что известно об экранизации

Фильм «Клара и Солнце» снимает режиссер «Реальных упырей» Тайка Вайтити. Работа над картиной началась в январе 2024 года, а многие сцены снимались в Новой Зеландии. В проекте задействован поистине звездный состав: Стив Бушеми, Эми Адамс, Наташа Лионн. Известно, что роль робота Клары досталась Дженне Ортеге.

«Сожалею о тебе», Колин Гувер

О чем

Роман «Сожалею о тебе» — это семейная драма, в центре которой Морган Грант, женщина, пережившая трагедию: в автокатастрофе погибают ее муж и сестра. Дочь Морган, 16-летняя Клара, оплакивает отца и постепенно отдаляется от матери, не понимая, что та испытывает противоречивые чувства, ведь погибшие находились в одной машине не случайно.

Что известно об экранизации

После успеха фильма «Все закончится на нас» по одноименной книге Колин Гувер романы писательницы взялись активно экранизировать. Новость о съемках фильма «Сожалею о тебе» появилась в августе 2024 года. Режиссером выступил Джон Бун, ранее работавший над экранизацией книги «Виноваты звезды» Джона Грина. Главные роли сыграли Маккенна Грэйс, Дэйв Франко и Эллисон Уильямс. Рассказывая о будущем фильме, режиссер Джон Бун отмечал, что хочет снять картину, которую будут пересматривать мамы и их дочери долгие годы.

«Хамнет», Мэгги О'Фаррелл

О чем

Трогательная и глубокая история о любви, утрате и вдохновении, основанная на жизни Уильяма Шекспира. В центре сюжета — сын драматурга Хамнет, который умер от чумы в 11-летнем возрасте. После трагедии Уильям Шекспир создал одну из величайших своих пьес — «Гамлета». «Хамнет» — это не просто биография, а поэтическое размышление о том, как горе и любовь могут влиять на творчество, а также о том, как память о любимых людях сохраняется в искусстве. Роман завораживает своей лиричностью и глубиной, подчеркивая важность человеческих связей и силу искусства в преодолении потерь.

Что известно об экранизации

Съемки фильма «Хамнет» начались летом 2024 года и проходили в Уэльсе. Роль Уильяма Шекспира досталась звезде «Гладиатора» Полу Мескалу. Выход картины запланирован на осень 2025 года. Писательница Мэгги О'Фаррелл участвовала в создании сценария, а продюсером выступил Стивен Спилберг.

«Скотный двор», Джордж Оруэлл

О чем

Повесть-притча «Скотный двор» Джорджа Оруэлла насыщена острым сарказмом и политической сатирой. Животные на ферме олицетворяют худшие человеческие пороки, а сама ферма служит символом тоталитарного общества. В таком обществе обитатели — животные — окажутся в ситуации, где их судьба будет решаться без учета их интересов, и многие из них могут столкнуться с жестокими последствиями, включая бойню.

Что известно об экранизации

На протяжении десяти лет актер Энди Серкис (Голлум из «Властелина колец») работал над своей киноверсией «Скотного двора». Началось все с игрового фильма, а закончилось — анимацией. Про экранизацию известно не так много: сценарий написал Николас Столлер, а премьера запланирована на лето 2025 года.

«Авиатор», Евгений Водолазкин

О чем

В романе «Авиатор» Евгения Водолазкина главный герой Иннокентий, погруженный в криосон в начале ХХ века, пробуждается в конце столетия и сталкивается с радикально изменившимся миром. Врач рекомендует ему вести записи о своих воспоминаниях, что помогает Иннокентию сохранить связь с прошлым и найти свое место в новой реальности. Его путешествие становится исследованием вопросов времени, идентичности и смысла жизни.

Что известно об экранизации

Режиссером экранизации романа Евгения Водолазкина выступил Егор Кончаловский. Съемки картины проходили весной и летом 2024 года в Санкт-Петербурге, и сам автор принимал в них участие. Роль Иннокентия досталась Константину Хабенскому. Известно также, что в фильме задействованы Евгений Стычкин, Антон Шагин и Софья Эрнст.

Фильмы и сериалы
Авиатор
Гладиатор
Гамлет
Обезьяна
Реальные упыри
Виноваты звёзды
Пол Мескал
Наташа Лионн
Джон Грин
Элайджа Вуд
Стив Бушеми
Тео Джеймс
Эллисон Уильямс
Энди Серкис
Николас Столлер
Дэйв Франко
Евгений Стычкин
Хелен Филдинг
Хью Грант
Колин Ферт
Джордж Оруэлл
Стивен Спилберг
Рене Зеллвегер
Уильям Шекспир
Бриджит Джонс
Евгений Водолазкин
Стивен Кинг
Антон Шагин
Роберт Паттинсон
Эми Адамс
Егор Кончаловский
Константин Хабенский