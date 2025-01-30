Пять главных сериалов февраля 2025 года

Кадр из сериала «Челюскин: Первые». фото: онлайн-кинотеатр Wink.

© кадр из сериала «Нулевой день»

В отличии от не слишком богатого на сериальные новинки уходящего января, февраль определенно радует обилием новых проектов. В большинстве своем отечественного производства. Новинки разноплановые — тут есть и набившая оскомину ностальгия по прошлому, и квартирные разборки близких родственников, и масштабный исторический блокбастер. Смотреть подано!

1. Дорогой родственник (с 1 февраля в KION)

Родственники, как правило, бывают любимые и не очень. А бывают еще и слишком дорогие, убытков от действия которых больше, чем прибыли. Именно таким родственником предстает в новом комедийном сериале герой Тимофея Трибунцева — алкоголик и туненядец. Сам актер, похоже, уже отлично вжился в этот образ. Но именно таких лиходеев, как правило, российский зритель любит.

Перейдем к сути повествования. Семья Громовых, большая часть членов которой состоит из женщин, собирается продать квартиру. Покупатели уже найдены, аванс потрачен, но на пути к реализации мирных планов встает прописанный в квартире бывший муж одной из дочерей, который и начинает портить всем жизнь. И вот тогда все члены семьи решают с ним расправиться. За дорого!

2. Танго на осколках (с 13 февраля в START)

Не зря говорят, что танго — танец страсти. Но особенно страстным он получается, если исполнять его на осколках ушедшей любви.

Юлия Снигирь играет в этом чисто женском сериале роль «железной» бизнес-леди Норы, которая после внезапной смерти мужа сталкивается с его тайной стороной жизни — оказывается, у него была любовница, с которой он познакомился на занятиях танго. В попытке разобраться с прошлым, Нора идет по стопам мужа и постепенно открывает новую «себя» при помощи танца страсти. Не обойдется тут и без мистики — муж героини не дает ей покоя даже после смерти, то и дело являясь перед ней воочию.

3. Аутсорс (с 13 февраля в Okko)

Снова мрачно и бесперспективно. Снова Иван Янковский, снова надежды нет. И карнавала точно не будет.

«Аутсорс» уже успел прогреметь в прошлом году на фестивале новых проектов «Пилот» как один из самых оригинальных и интересных сериалов, как свое время прогремел «Слово пацана: Кровь на асфальте». Так что градус ожидания достаточно высок

Нас ждет история надзирателя тюрьмы особого назначения, который в один день решает отдать исполнение приговора в руки родственников убитых. Понятно, что ничем хорошим эта затея не закончится.

4. Челюскин: Первые ( с 20 февраля в Wink)

Создатели данного сериала уже называют его «историческим блокбастером». Судите сами — история в его основе масштабная — трагическая экспедиция парохода ледокольного типа «Челюскин», застрявшего во льдах и затонувшего в Беренговом проливе. Актерский состав силен — тут вам и Глеб Калюжный, и Кирилл Кяро, и Стася Милослаская, и Дмитрий Чеботарев. Съемки проводились при низких температурах в Архангельской и Мурманской областях, а также на Чукотке.

На наш взгляд, это достаточно весомые аргументы для того, чтобы обратить на данный проект внимание.

5. Нулевой день (с 20 февраля в Netflix)

Уважаемый нами Роберт Де Нино — редкий гость на малых экранах. Но играть статусных персонажей ему не впервой. На этот раз он примерит на себя роль бывшего президента США, которому придется справляться с последствиями разрушительной кибератаки. Компанию ему составят не менее весомые коллеги по актерскому цеху — Джесси Племонс, Кони Бриттон, Лиззи Каплан, Анджела Бассетт и Мэтью Модайн. Сценарий же к «Нулевому дню» написал Эрик Ньюман, создатель таких сериалов как «Нарко» и «Первозданная Америка». Так что, легкого повествования ждать точно не стоит.

Помимо этого, с 6 февраля вернемся в мультипликационный мир супергероев в третьем сезоне сериала «Неуязвимый» на Amazon Prime Video, 13 февраля завершим учебу в финальной третьей части шестого сезона сериала «Кобра Кай» на Netflix, с 14 февраля вернемся в полный загадок и мистики мир третьего сезона сериала «Шершни» на Paramount+, с 16 февраля отправимся в компании богачей в Тайланд в третьем сезоне сериала «Белый Лотос»,, с 20 февраля продолжим следить за приключениями Джека Ричера в третьем сезоне сериала «Ричер» на Amazon Prime Video, а с 21 февраля погрузимся в подпольный мир боксерских поединков в Лондоне в сериале «Тысяча ударов» на Hulu и Disney+.