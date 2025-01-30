Netflix снимет и другие сериалы по «Ведьмаку» после финала шоу

Шоураннер сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Хиссрик пообщалась с журналистами издания SFX. В ходе разговора она заявила, что выход финального пятого сезона сериала не означает конец всех историй по вселенной от её команды.

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М ы р е ш и л и з а к о н ч и т ь с е р и а л н а п я т о м с е з о н е , н а т о м ж е м о м е н т е , к о г д а з а в е р ш а е т с я с ю ж е т к н и г . О д н а к о э т о н е з н а ч и т , ч т о н е л ь з я р а с с к а з а т ь д р у г и е и с т о р и и .

Работа над четвёртым сезоном «Ведьмака» от Netflix ведётся уже более двух лет. Несмотря на негативные отзывы фанатов игры и резкую реакцию зрителей на замену Кавилла, продюсеры продолжают работу над проектом. Съёмки удалось начать лишь в апреле 2024 года.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.