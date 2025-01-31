Восемь забавных ляпов мультфильма «Головоломка 2»

Мультфильм «Головоломка 2» — долгожданное продолжение покорившей сердца ленты студии Pixar. Он уже был номинирован на престижные награды мира анимации и завоевал любовь зрителей. Но не обошлось и без ляпов. Каких? Узнаете в нашей статье — мы собрали самые забавные из них.

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Ляп № 1. Зачем пилочка?

Первый ляп мы замечаем в самом начале картины, когда Брезгливость орудует пилочкой. Что она пытается сделать? У неё, как и у других эмоций, совершенно нет ногтей.

Ляп № 2. Очки или пенсне?

Следующий ляп идёт сразу за первым и связан с модным аксессуаром Печали. Стандартные очки имеют дужки, которыми держатся на ушах, а другое приспособление для улучшения зрения — пенсне — специальные фиксаторы, позволяющие плотно крепиться на переносице. Загадочный оптический прибор Печали не имеет ни того, ни другого.

Ляп № 3. Волшебная банка?

Нам прекрасно видно, что при падении Грейс рассыпает совсем небольшую горстку монет, однако в следующем кадре ими усыпан почти весь пол. Что это за магия такая? Эх, вот бы карманные деньги множились также!

Ляп № 4. Загадочное исчезновение

С событий прошлого мультфильма прошло два года и, конечно, за это время Райли выросла и изменилась, но только в какую сторону? В свой 11 лет героиня была обладательницей 9 островов, а к 13 годам их осталось только 5, да и то, остров семьи — совсем крошечный. Куда делись остальные?

Ляп № 5. Нервосберегатель

По сюжету это изобретение придумано Радостью совсем недавно, да и остальные эмоции совершенно ничего о нём не знают и видят в первый раз. Тем не менее, шаров с воспоминаниями там о-о-очень много. Как Радость умудрялась выбрасывать столько воспоминаний за спиной у товарищей и оставаться незамеченной?

Ляп № 6. Грандиозная путаница

Согласно сюжету, Радость контролирует, кем быть Райли, и допускает только мотивирующие и поддерживающие, одним словом — хорошие воспоминания в систему убеждений девочки. И концовка наглядно показывает, что обрушившиеся внезапно плохие воспоминания — это катастрофа. Но что, если мы скажем вам, что всё это время неприятные воспоминания уже были в системе? По крайней мере, их легко можно заметить на фоне.

Ляп № 7. Мгновенное преображение

Видимо, девочке-сопернице настолько не хотелось иметь что-то общее с командой противника, что, как только она увидела, что чехол на смартфоне Райли похож на тот, что у неё, она тут же сменила его.

Ляп № 8. Ещё одно таинственное исчезновение

Ланс, в своих попытках освободить эмоции, бросил меч на землю. В следующем кадре меча уже нет. Что же, кажется, кто-то обзавелся новым коллекционным предметом, пока владелец отвлёкся.

Несмотря на эти мелочи, просмотр мультфильма «Головоломка 2» остаётся приятным и увлекательным занятием. А какие ляпы замечали вы в этой ленте?

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