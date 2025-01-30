Вышел новый тизер пятого сезона криминального сериала «Ты»

Netflix опубликовала новый тизер пятого сезона криминального сериала «Ты». В ролике авторы показали Джо Голдберга, запертого в прозрачной клетке.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.

Пятый сезон шоу стартует в стриминговом сервисе Netflix 24 апреля.