Что смотреть на этой неделе в кинотеатрах и онлайн

С 30 января в кинотеатрах Алексей Гуськов осаждает российский город, Алексей Серебряков борется с другом за богатство, Константин Лавыш наживает проблемы с русской мафией, Рузиль Минекаев влюбляется в актрису драмтеатра, Ной Сентинео работает на ЦРУ, Тимофей Трибунцев отжимает квартиру у родственников. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

«Злой город»

Премьера: 30 января.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова, Алексей Шевченков, Леонела Мантурова, Аглая Шиловская, Максим Белбородов, Виктор Супрун.

Зачем смотреть: историческая драма о героической обороне Козельска.

Действие разворачивается в 1238 году, когда войска Золотой Орды осаждают небольшой, но гордый русский город Козельск. Несмотря на многократное численное превосходство противника и осадные машины, жители города оказывают героическое сопротивление.

В течение двух месяцев защитники Козельска, среди которых не только воины, но и простые горожане, ведут ожесточённую борьбу за свободу, нанося монголам огромные потери. Их мужество и стойкость поражают даже самого хана Батыя (Алексей Гуськов). Разгневанный и одновременно потрясённый таким сопротивлением, Батый повелевает стереть имя города с лица земли и называть его «злым городом».

«Лотерея»

Премьера: 30 января.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин, Евгений Ковалюк, Виктория Савитская, Константин Пателицин.

Зачем смотреть: комедия о деньгах, дружбе и настоящих ценностях.

Сергей (Евгений Кулик) становится счастливым обладателем выигрышного лотерейного билета, который может изменить всю его жизнь. Однако за этим неожиданным везением следует череда забавных и порой опасных событий. Его бывший партнер Алексей (Алексей Серебряков) неожиданно возвращается в его жизнь, и вместе они пускаются в погоню за богатством.

По мере развития событий друзья понимают, что не все можно купить за деньги. Судьба преподносит им ценные уроки о дружбе, честности и истинных жизненных ценностях.

«По барам»

Премьера: 30 января.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро, Евгений Шварц.

Зачем смотреть: история о дружбе, времени и последней безумной ночи.

Четыре неразлучных друга познакомились еще в школьные годы. Вместе они пережили множество ярких моментов, но взрослая жизнь внесла свои коррективы: теперь их встречи случаются все реже, а расстояния между ними становятся всё ощутимее.

Однажды ночью они решают отправиться на последний бар-хоппинг — путешествие по барам, где можно снова почувствовать себя беззаботными и молодыми. Но эта ночь становится не просто приключением, а важным жизненным этапом, где на поверхность выходят старые обиды, несказанные слова и настоящая суть их дружбы.

«Караганда»

Премьера: 30 января.

Где смотреть: в кинотеатре.

В ролях: Константин Лавыш, Никита Боголюбов, Димитар Маринов, Наташа Бласик, Иго Микитас, Ирина Дубова, Илья Волох, Антон Наринский, Валерия Свит, Роман Митичян.

Зачем смотреть: криминальный триллер о предательстве, выживании и русской мафии.

1994 год. Русскоязычный гангстер из Нью-Йорка и член могущественной группировки «Воры в законе» Владимир (Константин Лавыш) сталкивается с серьезными проблемами в оружейной контрабанде. Чтобы решить их, он отправляется на российскую авиабазу, прихватив чемодан фальшивых денег. Однако сделка идет не по плану, и перестрелка с местной мафией приводит к разрушению базы. Теперь Владимир вынужден скрываться, а его семья и бизнес оказываются под угрозой.

В отчаянных поисках помощи он находит старого знакомого Алексея (Никита Боголюбов), с которым когда-то делил тяжелое прошлое в советском лагере. Однако чем дальше заходит их сотрудничество, тем больше у Владимира возникает сомнений в его истинных намерениях. Граница между другом и врагом размывается, а ставки становятся всё выше.

«Подслушано в Рыбинске»

Премьера: 30 января.

Где смотреть: Premier, START.

В ролях: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков, Григорий Калинин, Сергей Козик, Екатерина Чаннова.

Зачем смотреть: детектив с элементами комедии о жизни маленького города со звездой сериала «Слово пацана».

В провинциальном Рыбинске живут самые обычные люди. Журналист-алкоголик Юрий (Тимофей Трибунцев) работает в местной газете «Волжский вестник», но давно утратил интерес к жизни. Он пишет рецензии спустя рукава, пьет и периодически подумывает о самоубийстве. Его жена (Светлана Колпакова) и дочь (Варвара Володина) понимают, что дальше так продолжаться не может, и семейный кризис только усугубляется. Тем временем актриса местного драмтеатра Маша (Ирина Крючкова) предпочла родной Рыбинск столичной сцене. За ней ухаживает простой парень с улицы — Ширмик (Рузиль Минекаев).

Гораздо стабильнее живется телеведущему Косте (Антон Васильев) и его жене, следователю Зое (Юлия Хлынина). Но вскоре город погружается в хаос. Машу находят мёртвой, и главным подозреваемым становится Юрий: пьяный журналист оказался не в то время и не в том месте. Костя, казавшийся успешным, случайно сбивает насмерть девушку и теперь делает всё, чтобы замести следы. Следствие продвигается медленно, и единственная надежда на Юру, который во время припадков видит странные видения, способные привести к разгадке.

«Рекрут», 2-й сезон

Премьера: 30 января.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Ной Сентинео, Лора Хэддок, Арти Манн, Колтон Данн, Вонди Кёртис-Холл, Файвел Стюарт, Дэниэл Куинси Анно, Кайла Зандер, Энджел Паркер, Кристиан Бруун.

Зачем смотреть: продолжение напряженной истории Оуэна Хендрикса, где ставки становятся еще выше, а предательство — лишь вопрос времени.

После событий первого сезона молодой юрист ЦРУ Оуэн Хендрикс (Ной Сентинео) вновь оказывается втянутым в мир международного шпионажа. На этот раз бывшая сотрудница агентства (Лора Хэддок) грозится раскрыть секретную информацию и ставит под угрозу операции по всему миру. Оуэну приходится действовать быстро, балансируя между правдой и ложью, чтобы предотвратить катастрофу.

Ситуация осложняется участием новых игроков: влиятельных чиновников, опасных информаторов и международных преступных организаций. Оуэн вынужден работать с опытными агентами и союзниками, среди которых его коллега Вики (Арти Манн) и оперативник Лестер (Колтон Данн). Но кому он может доверять?

«Дорогой родственник»

Премьера: 1 февраля.

Где смотреть: KION.

В ролях: Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Анна Рыцарева, Алексей Базанов, Александр Ильин — младший, Кирилл Якушенко, Дмитрий Сергеев.

Зачем смотреть: семейная комедия с элементами драмы.

Семьи Громовых и Тихоходовых всю жизнь делят одну квартиру, но, когда решают разъехаться, выясняется, что в квартире всё ещё прописан Дима Тихоходов, бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик, ушедший из семьи много лет назад. Он утверждает, что дух покойного тестя Петра Алексеевича попросил его сохранить квартиру.

Семье предстоит не только отказаться от своих планов, но и снова жить с «дорогим родственником», который ежедневно устраивает новые проблемы. Женщины, усталые от его выходок, решаются на радикальный метод решения проблемы.