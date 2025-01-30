Стало известно, когда начнутся съемки «Страны медведей» с Расселом Кроу

Съемки боевика «Страна медведей» (Bear Country) с Расселом Кроу начнутся в феврале 2025 года в австралийском штате Квинсленд. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на местное государственное киноагентство Screen Queensland.

Фильм будет снят по роману Томаса Перри «Strip» режиссерами и сценаристами Дерриком Борте («Неистовый») и Дэниэлом Форте (вместе с Борте он работал над боевиком «Опасная авантюра»).

Он рассказывает о грозном владельце клуба в Лос-Анджелесе Манко Капаке (Кроу), который мечтает продать развлекательное заведение и уехать в закат вместе со своей любимой девушкой. Но когда Капака грабит вооруженный человек в маске, приходится отложить мечту и разбираться с грабителем.

В этом фильме Кроу возвращается в Квинсленд, где он ранее работал вместе с Лиамом Хемсвортом на съемках боевика режиссера Уильюяма Юбэнка «Территория зла» в 2022 году.