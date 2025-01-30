Стало известно, кто снимется в продолжении комедии «Роми и Мишель»

Лиза Кудроу и Мира Сорвино могут сыграть в сиквеле фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников». Как сообщает Hollywood Reporter, переговоры с актрисами находятся на финальной стадии.

© кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»

«ИнтерМедиа» напоминает, что комедия режиссера Дэвида Миркина рассказывала о лучших подругах Роми (Сорвино) и Мишель (Кудроу), которые спустя десять лет после окончания школы получают приглашение на встречу выпускников. Роми и Мишель собираются пойти, но осознают, что им нечем похвастаться перед бывшими одноклассниками. Несмотря на привлекательную внешность, подругам не удалось выгодно выйти замуж, даже завести богатых любовников, а средние умственные способности не позволили им сделать карьеру. Тогда девушки придумывают себе «легенду»: в назначенный день они берут напрокат дорогой автомобиль, надевают деловые костюмы, в качестве бизнес-аксессуаров прихватывают мобильные телефоны и в образе крутых деловых леди являются на встречу выпускников, где планируют произвести настоящий фурор. Одна из прошлых соперниц Роми и Мишель без труда раскрывает их тайну, но нет худа без добра, подруги, несмотря на разоблачение, находят свое счастье...

Фильм вышел в 1997 году и заработал в прокате всего 29 миллионов долларов, но впоследствии стал популярным и практически культовым. Сценарий сиквела напишет автор оригинального фильма Робин Шифф, а режиссерское кресло займет Тим Федерле («Классный мюзикл: Мюзикл» и другие проекты телеканала и видеосервиса Disney), продюсерами снова станут Лоуренс Марк и Барри Кемп. Съемки должны начаться в Лос-Анджелесе в июне 2025 года. Производством займется 20th Century Studios.