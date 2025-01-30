Вышел трейлер хоррора Ash со звездой «Во все тяжкие»

Вышел трейлер научно-фантастического хоррора Ash со звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом. В ролике показали центральных героев истории, завязку сюжета и различные локации.

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Видео доступно на YouTube-канале RLJE Films. Права на видео принадлежат XYZ Films.

Согласно синопсису, главная героиня Рия просыпается на загадочной планете Ash и обнаруживает, что её команда мертва. Ей на помощь приходит Брион, и вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы выжить.

Также в актёрский состав вошли Эйса Гонсалес, Ико Увайс, Кейт Эллиотт, Бела Коале, Стивен Э́ллисон, Эндрю Миллер и другие. Кресло режиссёра занял Стивен Э́ллисон, известный под псевдонимом Flying Lotus.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится до конца года. Точная дата выхода пока не раскрывается.