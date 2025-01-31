Что известно о продолжении сериала «Гюльджемаль»

В январе 2025 года турецкий сериал «Гюльджемаль» вошел в топ-5 популярных проектов месяца по версии «Кинопоиска». История о влиятельном бизнесмене, который вступает в противостояние со своей матерью, вышла еще весной 2023 года. Внимание российских зрителей мелодрама привлекла после того, как ее начали транслировать на телеканале «Домашний». «Лента.ру» рассказывает об основных героях сериала «Гюльджемаль», объясняет, чем закончилось шоу и где его можно посмотреть.

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«Гюльджемаль»: главное

Страна: Турция;

Оригинальное название: Ask-i Destan /Gülcemal;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: мелодрама, драма;

Режиссеры: Мерве Чолак и Юсуф Пирхасан;

Когда вышел: 2023 год;

Сколько серий: 40;

Длительность одной серии: 40-45 минут;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.0;

В ролях: Мурат Юналмыш, Мелис Сезен, Эдип Тепели, Нилай Эрдонмез и другие.

Сюжет

«Гюльджемаль» — это история о мести и любви, которую называют турецкой версией «Красавицы и чудовища».

В центре сюжета — успешный бизнесмен по имени Гюльджемаль (Мурат Юналмыш). В детстве мать Зафер (Айда Аксель) бросила Гюльджемаля и его младшую сестру Гюлендам (Нилай Эндормез), чтобы начать новую жизнь с другим мужчиной. Первый муж Зафер, отец Гюльджемаля и Гюлендам, не смог справиться с предательством любимой — в итоге дети остались сиротами.

Чтобы отомстить, юный Гюльджемаль пробрался в дом матери и расправился с ее новым возлюбленным. Раздавленная горем Зафер прокляла сына и заявила, что больше не хочет иметь с ним ничего общего.

После этих ужасных событий прошло много лет. Гюльджемаль превратился в хладнокровного и циничного мужчину, стал успешным бизнесменом, но так и не простил свою мать.

Разбогатев, Гюльджемаль вернулся в родной город, чтобы разрушить жизнь Зафер.

Жестокий план бизнесмена начал рушиться, когда он встретил Деву (Мелис Сезен) — молодую девушку, работающую на Зафер. Несмотря на вспыхнувшие чувства, Гюльджемаль решил сломать и ее жизнь — все ради родной сестры и долгожданной мести.

Актеры и роли

Главные роли в сериале «Гюльджемаль» исполняют Мурат Юналмыш («Небесная любовь») и Мелис Сезен («Неверный»).

Персонажи сериала «Гюльджемаль»

Гюльджемаль (Мурат Юналмыш) — успешный бизнесмен, владеет землями в Бурсе. Холодный и расчетливый мужчина, одержимый жаждой мести. Хочет наказать свою мать, которая бросила его в детстве.

Дева (Мелис Сезен) — молодая привлекательная девушка, сирота. Ее воспитала Зафер, мать Гюльджемаля, — теперь Дева работает дизайнером в ее фирме.

Зафер (Айда Аксель) — мать Гюльджемаля и Гюлендам, серьезная и расчетливая женщина. Ей принадлежит ткацкий бизнес, где и работает Дева. У Зафер есть любимый сын Армаган от другого мужчины.

Гюлендам (Нилай Эндормез) — младшая сестра Гюльджемаля, робкая и травмированная девушка. Боится родной матери и видит опору только в своем старшем брате.

Халиль Ибрагим (Атилла Шендиль) — приемный отец Девы, сотрудник фабрики Зафер;

Ипек (Мельтем Акчел) — родная дочь Халиля Ибрагима. Добрая и внимательная девушка, искренне любит свою сводную сестру Деву.

Вефа (Джахит Гек) — близкий друг Гюльджемаля, помогает ему в борьбе с Зафер. Тайно и безответно влюблен в Гюлендам.

Мерт (Эдип Тепели) — жених Девы, к которому та не испытывает ничего, кроме уважения. Выглядит приличным мужчиной с серьезными намерениями, но на самом деле скрывает мрачные тайны.

Армаган (Самет Каан Куюджу) — любимый сын Зафер, сводный брат Гюльджемаля и Гюлендам. Немного наивный и очень добрый юноша, который ничего не знает о прошлом своей матери. Уже долгое время прикован к инвалидному креслу.

Гара (Нилюфер Ачикалын) — приемная мать Гюльджемаля и Гюлендам. Следит за порядком в особняке сына, готова поддержать его в борьбе с Зафер. Выглядит заботливой и спокойной, однако скрывает от приемных детей детали своего прошлого.

Семра (Гекчем Чобан) — помощница Гюльджемаля, которая работает в особняке Зафер и шпионит за хозяйкой.

Когда вышел

Премьера сериала «Гюльджемаль» состоялась 6 апреля 2023 года на телеканале FOX Türkiye.

За производство шоу отвечала студия MF Yapım, подарившая зрителям хитовый «Постучись в мою дверь». Режиссерами «Гюльджемаля» стали Юсуф Пирхасан («Постучись в мою дверь») и Мерве Чолак («Сказка феи»), которая работала над созданием еще одного турецкого хита — сериала «Великолепный век».

Финальный эпизод турецкого сериала «Гюльджемаль» вышел 13 июня 2023 года.

Кстати, турецкая версия мелодрамы состоит из 13 двухчасовых серий. Для удобства российские платформы разделили шоу на 40 сорокаминутных эпизодов.

«Гюльджемаль»: 2-й сезон

Финал «Гюльджемаля» раскрыл все тайны, которые копились на протяжении сериала, а линии главных героев подошли к логическому завершению.

В сети нет информации о втором сезоне сериала «Гюльджемаль» — скорее всего, шоу, завершившееся хеппи-эндом, не получит продолжения.

Чем закончился сериал «Гюльджемаль»

Гюльджемаль понял, что больше не может удерживать любимую Деву. Зафер лишилась своего состояния, но приобрела новую союзницу в лице Гюлендам. В последний раз поговорив с матерью и узнав, что она никогда его не любила, Гюльджемаль признал поражение и бросился с обрыва.

После этих событий прошло пять лет. Все герои обрели свое семейное счастье: Ипек беременна от Армагана, Гюлендам растит дочь вместе с Мертом, Вефа планирует свадьбу с новой возлюбленной.

Дева живет вместе со своими родителями и воспитывает немого сына от Гюльджемаля по имени Джемаль. Главный герой, который все это время считался погибшим, внезапно возвращается в город. Он знакомится с сыном и узнает, что Дева все еще любит его.

Гюльджемаль встречается с Девой и признается ей в любви. Зафер извиняется перед сыном за всю причиненную боль. Джемаль обретает способность говорить, а Армаган наконец встает с инвалидного кресла.

Где смотреть

В феврале 2024 года все серии сериала «Гюльджемаль» появились в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Посмотреть их можно как в русской озвучке, так и в оригинале с русскими субтитрами. Шоу также доступно на стриминговом сервисе IVI.

Российская телепремьера сериала «Гюльджемаль» состоялась на телеканале «Домашний» 11 января 2025 года.

Шоу показывают по выходным в 19:00 по московскому времени — каждую субботу и воскресенье на телеканале выходит по четыре новых серии. Зрители «Домашнего» увидят финальный эпизод сериала «Гюльджемаль» 9 февраля 2025 года. По мере выхода в эфир серии появляются и на сайте телеканала.