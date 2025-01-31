В кино новый блокбастер вселенной Marvel. Чего ждать от «Капитана Америки» без его главной звезды?

22 февраля в российский параллельный прокат выйдет «Капитан Америка: Новый мир» — флагманский проект пятой фазы киновселенной Marvel. В фильме будет новый исполнитель заглавной роли — теперь чернокожий — и Харрисон Форд в образе президента США. Что еще известно о новом комиксном блокбастере, рассказывает «Лента.ру».

Что известно о фильме «Капитан Америка: Новый мир»
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  • Дата выхода: 14 февраля;
  • Страна: США;
  • Продолжительность: 1 час 58 минут;
  • Режиссер: Джулиус Она;
  • В ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Тим Блейк Нельсон, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер.

О чем фильм «Капитан Америка: Новый мир»?

В США по версии киновселенной Marvel тоже сменился президент. Новым главой государства стал генерал Таддеус Росс. Это тот самый человек, по воле которого ученый Брюс Бэннер превратился в Халка. Кроме того, на посту госсекретаря США он способствовал ратификации так называемого Заковианского договора, который перевел команду Мстителей в прямое подчинение правительству страны.

Кроме президента в США сменился и Капитан Америка.

Сэм Уилсон, ранее известный под именем Сокол, наконец, согласился стать преемником Стива Роджерса на посту Кэпа. У Уилсона есть целый ряд принципиальных вопросов к Россу, однако задать их времени не находится из-за международного скандала с покушением на президента. За нападением вроде бы стоит суперзлодей Лидер — бывший биолог Сэмюэл Стернс, который случайно заразился кровью Халка, благодаря чему развил выдающийся и очень злобный интеллект.

Кто сыграл главные роли?

К роли Капитана Америки в новой картине вернулся Энтони Маки — мучениям его героя на пороге новой жизни был посвящен сериал «Сокол и Зимний Солдат». Роль президента Таддеуса Росса в «Новом мире» исполнил Харрисон Форд. В этом качестве 82-летний актер сменил Уильяма Херта, который играл Росса в предыдущих марвеловских фильмах. Херт скончался в марте 2022 года. Впрочем, если раньше генерал Росс был просто воякой и ультрапатриотом, в «Новом мире» ему приготовлена и еще одна ипостась. На сей раз президент, в соответствии со своим прототипом из комиксов, обернется Красным Халком. Лучшего лица для этого героя, чем физиономия Индианы Джонса, было не придумать.

Отдельно напомним, что Харрисон Форд уже играл руководителя США — в фильме «Самолет президента», где давал отпор казахстанским террористам под руководством Егора Коршунова в исполнении Гэри Олдмана.

Несмотря на то что сам Брюс Бэннер вроде бы не появится в картине, сюжет и набор персонажей отсылает именно к приключениям Халка. Причем не к тому, которого в «Мстителях» играл Марк Руффало, а к более ранней версии — «Невероятному Халку» с Эдвардом Нортоном. Именно оттуда в «Новый мир» перекочевал Лидер, которого вновь сыграл Тим Блейк Нельсон. Кроме того, на экране появится и Лив Тайлер в роли Бетти Росс — возлюбленной Бэннера, дочки Росса и потенциально Красной Женщины-Халка (да, есть в комиксах Marvel и такое).

В сериале «Сокол и Зимний Солдат» после повышения главного героя новым Соколом стал Хоакин Торрес — актер Дэнни Рамирес вернется к этой роли и в полнометражном фильме. Из того же сериала «Новый мир» позаимствовал еще одну жертву правительственных экспериментов — ветерана Корейской войны Исайю Брэдли (Карл Ламбли). Среди новых персонажей — суперубийца Сайдуайндер (вездесущий Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие») и бывшая Черная вдова Сабра (израильская актриса Шира Хаас из сериала «Неортодоксальная»).

Как создавался «Капитан Америка: Новый мир»?

Экранный путь Капитана Америки Стива Роджерса, которого играл Крис Эванс, завершился в фильме «Мстители: Финал» 2019 года. Однако еще в 2016-м, после выхода «Первого мстителя: Противостояние» продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги назвал эту картину последним сольным выходом Эванса. Через два года (параллельно с подготовкой к прокату «Финала») было объявлено о разработке сериала про Сокола и Зимнего Солдата, оставшихся без своего могучего друга. И только весной 2021-го стало известно о том, что Маки вернется к роли Кэпа в отдельном фильме.

Разработкой сюжета занимались Малкольм Спэллман и Далан Муссон — сценаристы «Сокола и Зимнего Солдата». Постановщиком стал Джулиус Она. Ранее он снял триллер «Люс» с Тимом Ротом и Наоми Уоттс и «Парадокс Кловерфилда» — последний фильм из вселенной «Монстро». Основной блок съемок прошел в Атланте, а рабочим названием проекта было «Рошель, Рошель».

В первых анонсах подзаголовком картины был «Новый мировой порядок» (New World Order), однако руководство Marvel сразу испугалось собственной смелости. Дело в том, что этим словосочетанием обозначают большие и часто революционные политические процессы. Некоторым даже померещился призрак антисемитизма. В итоге название сменилось на «Дивный новый мир» (Brave New World) — с отсылкой к классическому роману Олдоса Хаксли, который недавно, кстати, пытались экранизировать на телевидении. В русскоязычной версии заголовок стал еще лаконичнее — просто «Новый мир».

Что говорят о «Новом мире» его создатели?

Режиссер Джулиус Она говорит, что согласился на предложение Marvel благодаря присутствию в сюжете Лидера. По мысли постановщика, злодей-интеллектуал открывает для фильма солидные драматические возможности. Кроме того, идея Оны заключалась в том, чтобы сделать новую историю Капитана Америки более приземленной и человечной. Насколько ему это удалось, покажет время. Во всяком случае известно, что после тестовых показов три больших сцены были вырезаны, а еще несколько — пересняты. С этими досъемками, осложненными забастовкой Гильдии сценаристов, связан и перенос релиза картины с мая 2024 года на февраль 2025 года. Джулиус Она называет жанром «Нового мира» параноидальный триллер, продолжающий традицию фильмов про Стива Роджерса «Первый мститель: Другая война» и «Противостояние».

Когда выйдет «Капитан Америка: Новый мир»?

В американский прокат «Капитан Америка: Новый мир» выйдет 14 февраля 2025 года. На 22 февраля заявлен релиз в российском параллельном прокате.

Фильмы и сериалы
Новый мир
Противостояние
Монстро
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Противостояние
Мстители: Финал
Невероятный Халк
Во все тяжкие
Мстители
Самолет президента
Карл Ламбли
Бетти Росс
Хоакин Торрес
Тим Блейк
Энтони Маки
Стив Роджерс
Кевин Файги
Крис Эванс
Джанкарло Эспозито
Тим Рот
Эдвард Нортон
Гэри Олдман
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