Что известно о фильме «Капитан Америка: Новый мир»

22 февраля в российский параллельный прокат выйдет «Капитан Америка: Новый мир» — флагманский проект пятой фазы киновселенной Marvel. В фильме будет новый исполнитель заглавной роли — теперь чернокожий — и Харрисон Форд в образе президента США. Что еще известно о новом комиксном блокбастере, рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 14 февраля;

14 февраля; Страна: США;

США; Продолжительность: 1 час 58 минут;

1 час 58 минут; Режиссер: Джулиус Она;

Джулиус Она; В ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Тим Блейк Нельсон, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер.

О чем фильм «Капитан Америка: Новый мир»?

В США по версии киновселенной Marvel тоже сменился президент. Новым главой государства стал генерал Таддеус Росс. Это тот самый человек, по воле которого ученый Брюс Бэннер превратился в Халка. Кроме того, на посту госсекретаря США он способствовал ратификации так называемого Заковианского договора, который перевел команду Мстителей в прямое подчинение правительству страны.

Кроме президента в США сменился и Капитан Америка.

Сэм Уилсон, ранее известный под именем Сокол, наконец, согласился стать преемником Стива Роджерса на посту Кэпа. У Уилсона есть целый ряд принципиальных вопросов к Россу, однако задать их времени не находится из-за международного скандала с покушением на президента. За нападением вроде бы стоит суперзлодей Лидер — бывший биолог Сэмюэл Стернс, который случайно заразился кровью Халка, благодаря чему развил выдающийся и очень злобный интеллект.

Кто сыграл главные роли?

К роли Капитана Америки в новой картине вернулся Энтони Маки — мучениям его героя на пороге новой жизни был посвящен сериал «Сокол и Зимний Солдат». Роль президента Таддеуса Росса в «Новом мире» исполнил Харрисон Форд. В этом качестве 82-летний актер сменил Уильяма Херта, который играл Росса в предыдущих марвеловских фильмах. Херт скончался в марте 2022 года. Впрочем, если раньше генерал Росс был просто воякой и ультрапатриотом, в «Новом мире» ему приготовлена и еще одна ипостась. На сей раз президент, в соответствии со своим прототипом из комиксов, обернется Красным Халком. Лучшего лица для этого героя, чем физиономия Индианы Джонса, было не придумать.

Отдельно напомним, что Харрисон Форд уже играл руководителя США — в фильме «Самолет президента», где давал отпор казахстанским террористам под руководством Егора Коршунова в исполнении Гэри Олдмана.

Несмотря на то что сам Брюс Бэннер вроде бы не появится в картине, сюжет и набор персонажей отсылает именно к приключениям Халка. Причем не к тому, которого в «Мстителях» играл Марк Руффало, а к более ранней версии — «Невероятному Халку» с Эдвардом Нортоном. Именно оттуда в «Новый мир» перекочевал Лидер, которого вновь сыграл Тим Блейк Нельсон. Кроме того, на экране появится и Лив Тайлер в роли Бетти Росс — возлюбленной Бэннера, дочки Росса и потенциально Красной Женщины-Халка (да, есть в комиксах Marvel и такое).

В сериале «Сокол и Зимний Солдат» после повышения главного героя новым Соколом стал Хоакин Торрес — актер Дэнни Рамирес вернется к этой роли и в полнометражном фильме. Из того же сериала «Новый мир» позаимствовал еще одну жертву правительственных экспериментов — ветерана Корейской войны Исайю Брэдли (Карл Ламбли). Среди новых персонажей — суперубийца Сайдуайндер (вездесущий Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие») и бывшая Черная вдова Сабра (израильская актриса Шира Хаас из сериала «Неортодоксальная»).

Как создавался «Капитан Америка: Новый мир»?

Экранный путь Капитана Америки Стива Роджерса, которого играл Крис Эванс, завершился в фильме «Мстители: Финал» 2019 года. Однако еще в 2016-м, после выхода «Первого мстителя: Противостояние» продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги назвал эту картину последним сольным выходом Эванса. Через два года (параллельно с подготовкой к прокату «Финала») было объявлено о разработке сериала про Сокола и Зимнего Солдата, оставшихся без своего могучего друга. И только весной 2021-го стало известно о том, что Маки вернется к роли Кэпа в отдельном фильме.

Разработкой сюжета занимались Малкольм Спэллман и Далан Муссон — сценаристы «Сокола и Зимнего Солдата». Постановщиком стал Джулиус Она. Ранее он снял триллер «Люс» с Тимом Ротом и Наоми Уоттс и «Парадокс Кловерфилда» — последний фильм из вселенной «Монстро». Основной блок съемок прошел в Атланте, а рабочим названием проекта было «Рошель, Рошель».

В первых анонсах подзаголовком картины был «Новый мировой порядок» (New World Order), однако руководство Marvel сразу испугалось собственной смелости. Дело в том, что этим словосочетанием обозначают большие и часто революционные политические процессы. Некоторым даже померещился призрак антисемитизма. В итоге название сменилось на «Дивный новый мир» (Brave New World) — с отсылкой к классическому роману Олдоса Хаксли, который недавно, кстати, пытались экранизировать на телевидении. В русскоязычной версии заголовок стал еще лаконичнее — просто «Новый мир».

Что говорят о «Новом мире» его создатели?

Режиссер Джулиус Она говорит, что согласился на предложение Marvel благодаря присутствию в сюжете Лидера. По мысли постановщика, злодей-интеллектуал открывает для фильма солидные драматические возможности. Кроме того, идея Оны заключалась в том, чтобы сделать новую историю Капитана Америки более приземленной и человечной. Насколько ему это удалось, покажет время. Во всяком случае известно, что после тестовых показов три больших сцены были вырезаны, а еще несколько — пересняты. С этими досъемками, осложненными забастовкой Гильдии сценаристов, связан и перенос релиза картины с мая 2024 года на февраль 2025 года. Джулиус Она называет жанром «Нового мира» параноидальный триллер, продолжающий традицию фильмов про Стива Роджерса «Первый мститель: Другая война» и «Противостояние».

Когда выйдет «Капитан Америка: Новый мир»?

В американский прокат «Капитан Америка: Новый мир» выйдет 14 февраля 2025 года. На 22 февраля заявлен релиз в российском параллельном прокате.