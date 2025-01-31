Кинокомпания «Вольга» выпускает драму «110»

Кинопрокатная компания «Вольга» выпускает драму режиссера Ильи Михеева «110» с заслуженной артисткой РФ Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой в главных ролях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

© unsplash

« 3 1 я н в а р я к и н о п р о к а т н а я к о м п а н и я В о л ь г а в ы п у с к а е т в ц и ф р о в о й п р о к а т д р а м у " 1 1 0 " р е ж и с с е р а Ильи Михеева. В главных ролях - Елизавета Боярская и Полина Цыганова», — говорится в сообщении.

В основе сюжета лежат сложные взаимоотношения матери и дочери. В фильме также снялись Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Даниил Колотов, Марианна Коробейникова, Хельга Филиппова, Михаил Хуранов и другие.

Фильм получил приз за Лучший национальный игровой дебют 3-го международного кинофестиваля дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая", а также награды Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний": за Лучшую женскую роль (Полина Цыганова) и лучшее визуальное решение (оператор Алексей Зайков).