Кинокомпания «Вольга» выпускает драму «110»

Фильм "110" с Боярской и Цыгановой в главных ролях запускают в цифровой прокат
Кинопрокатная компания «Вольга» выпускает драму режиссера Ильи Михеева «110» с заслуженной артисткой РФ Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой в главных ролях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.
«31 января кинопрокатная компания Вольга выпускает в цифровой прокат драму "110" режиссера Ильи Михеева. В главных ролях - Елизавета Боярская и Полина Цыганова», — говорится в сообщении.
В основе сюжета лежат сложные взаимоотношения матери и дочери. В фильме также снялись Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Даниил Колотов, Марианна Коробейникова, Хельга Филиппова, Михаил Хуранов и другие.
Фильм получил приз за Лучший национальный игровой дебют 3-го международного кинофестиваля дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая", а также награды Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний": за Лучшую женскую роль (Полина Цыганова) и лучшее визуальное решение (оператор Алексей Зайков).