Хоррор «Кинопроба» получит ремейк

По данным издания Deadline, хоррор-фильм «Кинопроба» 1999 года режиссёра Такаси Миике получит ремейк. Постановщиком новой версии ленты выступит Кристиан Тафдруп, автор датского триллера «Не говори никому».

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Сюжет оригинальной картины рассказывал про мужчину, который семь лет назад потерял жену. Он решает найти себе подругу жизни. С помощью приятеля из шоу-бизнеса он организовывает кинопробы, которые становятся смотринами девушек разных возрастов и их вредных привычек. Фильмом ужасов проект сделали резкие и неожиданные переходом от романтической истории к изображению пыток.

Деталей ремейка нет. Информации про актёрский состав и дату выхода пока нет.