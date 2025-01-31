Опубликован трейлер фильма «Западня»

Первый трейлер фильма «Западня» (Locked) представила 30 января 2025 года кинокомпания Avenue Film. Главные роли в триллере режиссера Дэвида Яровески исполнили Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс, а также снялись Эшли Картрайт, Навид Чархи, София Тесема, Эмма Комбе и др.

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Главный герой, угонщик автомобилей Эдди (Скарсгард), вскрывает роскошный внедорожник и попадает в высокотехнологичную ловушку, расставленную владельцем машины Уильямом (Энтони Хопкинс) - самопровозглашенным мстителем, вершителем собственного извращенного правосудия. Не имея возможности сбежать, Эдди должен бороться за выживание в гонке, где побег — иллюзия, выживание — кошмар, а правосудие переходит на высокие обороты.

В американский прокат «Западня» выйдет 21 марта, а в российский его выпустит 27-го кинокомпания Global Film.