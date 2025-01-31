Когда выйдет в онлайне фильм «Бруталист»

По информации издания WhenToStream, драматический фильм «Бруталист» выйдет в цифре уже 25 февраля. Премьера ленты состоялась 23 января, то есть в онлайне она появится через месяц после кинопроката.

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«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями.

Главные роли в картине исполнили Эдриан Броуди, Гай Пирс и Фелисити Джонс. Лента завоевала «Серебряного льва» за режиссуру на прошедшем Венецианском кинофестивале и получила семь номинаций на «Золотой глобус». Драме предрекают большой успех на грядущем «Оскаре».