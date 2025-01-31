Рецензия на фильм «Братья по нотам»

Французская комедия «Братья по нотам» выходит в российский прокат 30 января 2025 года. Режиссёр: Эммануэль Курколь. В ролях: Бенжамен Лаверн, Пьер Лоттен, Сара Суко и другие.

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Известному дирижёру Тибо (Бенжамен Лаверн) срочно требуется пересадка стволовых клеток, которые он надеется получить у своей сестры. Однако анализ крови показывает полную несовместимость: выясняется, что Тибо – приёмный, о чём он даже не догадывался уже почти сорок лет своей жизни. Зато герой узнаёт, что у него есть родной брат, с которым их разделили при рождении. Его зовут Джимми (Пьер Лоттен), и он – простой фабричный рабочий из провинции, в свободное время практикующий игру на тромбоне. Тибо решает навестить брата и попросить у него о помощи.

«Братьев по нотам» снял французский режиссёр Эммануэль Курколь. Его предыдущий фильм, «Триумф», выходил в российский прокат и в целом был тепло встречен публикой. Там рассказывалось про актёра-неудачника, который в качестве творческого вызова берётся за постановку пьесы по Беккету в тюрьме среди заключённых. Всё это основано на реальных событиях, случившихся в шведской тюрьме в 1970-х годах. Однако в своё время «Триумфу» не повезло. Картина была отобрана в программу Каннского кинофестиваля, премьера на котором могла запросто стать трамплином для международной славы режиссёра, но то был 2020-й год. Тогда из-за пандемии было принято решение фестиваль не проводить, и в итоге «Триумф» наградили лишь пометкой «выбор Каннского кинофестиваля», что особо картине в прокате не помогло. Тем не менее в конце 2020-го «Триумф» всё-таки был отмечен по заслугам: Европейская киноакадемия назвала тогда ленту «лучшей комедией года».

К счастью, справедливость восторжествовала, и с «Братьями по нотам» Эммануэль Курколь наконец-таки доехал до Канн, где показал свою картину во внеконкурсной программе. Сценарно «Братья по нотам» похожи на «Триумф», в этом плане Курколь не стал изобретать велосипед и продолжил делать то, что у него получается лучше всего. Это снова воодушевляющая и укрепляющая веру в людей история, стирающая грани между авторским и массовым кино, драмой и комедией. Режиссёр в целом остаётся верен себе и продолжает исследовать краеугольную для своего творчества тему столкновения двух миров.

Придя в кинематограф как актёр, Эммануэль Курколь не особо преуспел на этом поприще. Ему в основном доставались роли второго плана (возможно, поэтому в его режиссёрских работах второплановые персонажи так колоритно прописаны), но зато он хорошо сдружился с режиссёром Филиппом Лиоре и впоследствии стал писать для него сценарии. Одним из самых успешных подобных опытов стал сценарий к фильму «Добро пожаловать» (2009), за что Курколь получил свою первую номинацию на премию «Сезар». История там про иракского беженца, который через всю Европу добирается с родины в Англию, чтобы сыграть за любимый футбольный клуб. Он останавливается буквально в шаге от заветной мечты – на берегу Франции, где местные жители-ксенофобы герою совсем не рады. Тот сценарий Курколя строился как раз на конфликте двух мировоззрений.

В своём режиссёрском дебюте «Прекращение огня» (2016) Курколь углубился в драматический аспект этой темы. По сюжету французский солдат после ранения на войне отравляется в путешествие по Африке и знакомится с африканской культурой и традициями племенных народов. В «Триумфе» мы наблюдаем за столкновением мира высокой литературы, театра, интеллигенции и маргинально мира внутри тюрьмы. В «Братьях по нотам» буржуазия в лице Тибо сталкивается с рабочим классом в лице Джимми. Но, несмотря на то, что они из разных миров, герои находят взаимопонимание благодаря универсальному языку музыки.

Музыка в фильме играет большую роль, являясь, по сути, отдельным персонажем. Режиссёр старался показать музыкальные сцены живо и динамично. И если с непрофессиональным оркестром, с которым играет Джимми, цель было достичь легко, ибо герои вели себя непринуждённо, то съёмка в консерватории – это совсем другое. Чтобы избежать академичности, Эммануэлю Курколю пришлось делать акценты на мимике и жестикуляции, дабы зрителю не показалось, что он смотрит записанный на камеру концерт.

Город, в котором происходят события фильма, выбран неслучайно. Это Лаллен, он расположен на севере Франции и знаменит тем, что в нём какое-то феноменальное сосредоточение любительских оркестров. Серьёзно, это любимое хобби целого города. Например, в сцене с марширующим по улицам оркестром можно увидеть не профессиональных актёров, а жителей города, которые просто играют на любимом музыкальном инструменте. Этот любительский оркестр создатели фильма даже привезли на премьеру в Каннах, где они позировали на красной дорожке вместе с мировыми звёздами кино.

К слову о звёздах. В главных ролях здесь отличный актёрский тандем. Бенжамен Лаверн – довольно популярный комедийный актёр во Франции, у него до этого было три номинации на «Сезар», теперь вот появилась четвёртая. Если не углубляться во французский кинематограф, то Лаверна можно было увидеть, например, во «Французском вестнике» Уэса Андерсона. Его экранным братом стал Пьер Лоттен, один из любимых актёров Франсуа Озона (в его новом фильме «Что случилось осенью», который уже в российском прокате, Лоттен в главной роли тоже). При этом актёр уже 30 лет профессионально играет на фортепьяно, отчего самым сложным в работе над «Братьями по нотам» для него было притворяться, что он плохо играет на музыкальных инструментах. Лаверн, наоборот, много месяцев учился дирижировать, чтобы сыграть свои сцены без дублёра.

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Буквально за пару дней до выхода в российский прокат «Братья по нотам» получили семь номинаций на премию «Сезар», включая за лучший сценарий и лучший фильм. Эммануэль Курколь наконец-то получил то признание, которое заслужил сразу после выхода «Триумфа». Но «Братья по нотам» вышли ещё более убедительной режиссёрской работой: это яркий пример мелодичного, эмоционального и по-хорошему зрительского хита в лучших традициях французского кинематографа.