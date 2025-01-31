Какие фильмы выходят в кино и онлайн в феврале 2025 года

Музыкальный байопик Александра Пушкина и остросюжетный роуд-муви (оба с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым), трогательный пластилиновый мультфильм (претендующий на ту же премию), новая часть «Бриджит Джонс», экранизация рассказа Стивена Кинга от автора «Собирателя душ» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в феврале, и рассказывает о самых интересных.

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«Ловцы забытых голосов» («Hoshi o ou kodomo»), реж. Макото Синкай

Где и когда смотреть: в кино — с 6 февраля

Повторный прокат аниме Макото Синкая о недавно потерявшей отца девочке, которая отправляется в подземный мир на поиски своего единственного друга.

«Сент-Экзюпери» («Saint-Exupéry»), реж. Пабло Агеро

Где и когда смотреть: в кино — с 6 февраля

Приключенческая драма об опасном ночном полете, который вдохновил пилота французской авиапочты Антуана де Сент-Экзюпери на написание «Маленького принца». В актерском составе — Луи Гаррель, Дайан Крюгер и Венсан Кассель.

«Отравленная любовь» («Poison»), реж. Дезире Носбуш

Где и когда смотреть: в кино — с 6 февраля

Режиссерский дебют люксембургской актрисы Дезире Носбуш, в котором бывшие супруги Лукас и Эдит (Тим Рот и Трине Дюрхольм) видятся впервые за 10 лет. Встреча проходит на могиле сына: его тело требуется эксгумировать, поскольку в почву просочились токсичные вещества.

«Ведьмак: Сирены глубин» («The Witcher: Sirens of the Deep»), реж. Канг Хей Чхоль

Где и когда смотреть: на Netflix — с 11 февраля

Очередное анимационное пополнение франшизы Netflix «Ведьмак» — экранизация рассказа «Немного жертвенности» из сборника «Меч предназначения», второй части книжного цикла Анджея Сапковского. Над «Сиренами глубин» работали те же студии, что и над «Кошмаром волка»: южнокорейская Studio Mir, польская Platige Image и американская Hivemind. Ведьмака Геральта в ленте озвучил Даг Кокл (его голосом герой говорил в англоязычных версиях игр компании CD Projekt RED), а Лютика и Йеннифер — Джои Бэти и Аня Чалотра, изображающие этих персонажей в оригинальном сериале Netflix.

«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» («Bridget Jones: Mad About the Boy»), реж. Майкл Моррис

Где и когда смотреть: на Peacock — с 13 февраля

Четвертая часть кинофраншизы по мотивам романов Хелен Филдинг о попытках британской журналистки наладить личную жизнь. В новой серии 51-летняя Бриджит Джонс оказывается вдовой и матерью-одиночкой. К исполнению своих ролей в фильме вернулись Рене Зеллвегер, Хью Грант, Эмма Томпсон и (каким-то образом) Колин Ферт.

«Твой цвет» («Kimi no iro»), реж. Наоко Ямада

Где и когда смотреть: в кино — с 13 февраля

Новая картина постановщицы «K-On!» и «Формы голоса» Наоко Ямады — про старшеклассницу, которая видит цвета человеческих эмоций и вместе с двумя мальчиками собирает музыкальную группу.

«On и она», реж. Евгений Корчагин

Где и когда смотреть: в кино — с 13 февраля

Фантастический технотриллер с Юлией Пересильд в роли узницы ИИ-ассистента — вариация на тему «Черного зеркала» с неожиданным финалом. Подробнее о фильме «Газета.Ru» писала с полей фестиваля «Зимний».

«Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров

Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля

Музыкальный байопик Александра Пушкина, прослеживающий жизнь поэта и писателя от лицейских дней до дуэли с Дантесом. В главной роли — номинант на премию «Оскар» Юра Борисов.

«Ущелье» («The Gorge»), реж. Скотт Дерриксон

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 14 февраля

Романтический сурвайвал-хоррор про двух снайперов, приставленных охранять глубокое непроходимое ущелье, где таится некое зло. В главных ролях — Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой, режиссер — автор ужастика «Синистер» и кинокомикса «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон.

«Королевство полной луны» («Moonrise Kingdom»), реж. Уэс Андерсон

Где и когда смотреть: в кино — с 20 февраля

Повторный прокат трогательной комедии Уэса Андерсона о влюбленных мальчике и девочке, которые сбегают от взрослых.

«О, Канада» («Oh, Canada»), реж. Пол Шредер

Где и когда смотреть: в кино — с 20 февраля

Драма сценариста «Таксиста» Пола Шредера, в которой умирающий режиссер-документалист дает последнее интервью и признается, что его образ прогрессивной иконы во многом базируется на лжи. Основой картины послужила книга американского писателя Рассела Бэнкса, чей другой роман «Скорбь» Шредер экранизировал в 1997 году (за роль в том фильме Джеймс Коберн получил премию «Оскар»). Главного героя в «О, Канада» сыграл Ричард Гир, снимавшийся у Шредера в «Американском жиголо», а его же в молодости — звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди. Также в актерский состав вошли Ума Турман и Майкл Империоли.

«Кончится лето», реж. Максим Арбугаев и Владимир Мункуев

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Еще один февральский релиз с Юрой Борисовым в главной роли — обладатель гран-при прошлогоднего фестиваля «Маяк». Роуд-муви-триллер Максима Арбугаева и Владимира Мункуева рассказывает о бывшем заключенном (Борисов) и его младшем брате (Макар Хлебников), которые ввязываются в криминальную историю и пускаются в бега.

«Мемуары улитки» («Memoir of a Snail»), реж. Адам Бенжамин Эллиот

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Номинированный на «Оскар» пластилиновый мультфильм австралийца Адама Бенжамина Эллиота, автора «Мэри и Макса». В центре сюжета, частично основанного на жизни самого Эллиота, — одинокая женщина, которая зачитывается любовными романами и коллекционирует декоративных улиток. Однажды у нее появляется подруга, наполняющая ее жизнь новыми красками.

«Обезьяна» («The Monkey»), реж. Оз Перкинс

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Экранизация рассказа Стивена Кинга, поставленная режиссером «Собирателя душ» Озом Перкинсом. Комедийный хоррор рассказывает про двух братьев-близнецов (Тео Джеймс), которые находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца (Элайджа Вуд), после чего вокруг них начинают происходить ужасающие вещи.

«Конец света» («The End»), реж. Джошуа Оппенхаймер

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Апокалиптический мюзикл режиссера «Акта убийства» и «Взгляда тишины» Джошуа Оппенхаймера — про богатых обитателей бункера, переживших апокалипсис. После нескольких десятилетий изоляции герои внезапно заводят новое знакомство. В фильме снялись Тильда Суинтон, Джордж Маккей, Мозес Ингрэм и Майкл Шеннон.