Что известно о премьере «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Бриджит Джонс возвращается спустя почти 10 лет - четвёртая часть романтической франшизы выйдет в России в день мировой премьеры. События в продолжении разворачиваются спустя несколько лет после смерти мужа Бриджит Джонс, Марка Дарси. Как рассказывал Хью Грант, зрителей ждёт "глубокий и трогательный фильм, невероятно смешной, но местами очень грустный". Премьера состоится на Кинопоиске в День всех влюблённых - 14 февраля. Одновременно с мировой премьерой. Фильм будет доступен по подписке.

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Подробнее о сюжете - в кратком синопсисе: "Несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа - Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы".

В фильме зрители вновь увидят обладательницу двух премий "Оскар" Рене Зеллвегер в роли Бриджит Джонс и Хью Гранта в роли её экс-босса и экс-возлюбленного Дэниэля Кливера. Также в картине снялись Чиветель Эджиофор ("2012", "12 лет рабства"), Лео Вудалл ("Один день"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову"), Джим Бродбент ("Дневник Бриджит Джонс"), Джемма Джонс ("Дневник Бриджит Джонс"), Айла Фишер ("Иллюзия обмана") и другие.

Режиссёром стал Майкл Моррис, который работал над сериалами "Бесстыжие", "Карточный домик", "Лучше звоните Солу" и другими проектами. Сценарий написала автор книги Хелен Филдинг при участии Дэна Мазера ("Бриджит Джонс 3") и Эби Морган ("Железная леди").

Между тем

Фильм "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" продолжает серию популярных ромкомов об обаятельной журналистке, основанных на романах Хелен Филдинг - писательница входит в топ-3 самых популярных авторов в жанре романтическая комедия в сервисе Яндекс Книги.

Первая часть трилогии - "Дневник Бриджит Джонс" - вышла в 2001 году. На тот момент 30-летняя Бриджит Джонс работала в издательстве, мечтала похудеть и выбирала между надёжным, но скучным Марком Дарси (Колин Фёрт), и обаятельным, но ветреным начальником Дэниэлом Кливером (Хью Грант). В этот любовный треугольник героиня попала и во второй части франшизы - "Бриджит Джонс: Грани разумного". События третьей картины развернулись много лет спустя: Бриджит исполнилось сорок, она стала успешным продюсером и ждала ребёнка. Именно в этой части состоялась долгожданная свадьба между героиней и Марком Дарси.