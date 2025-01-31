«Гладиатор 2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в январе

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Составлен список самых популярных фильмов у пиратов
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Абсолютным лидером топа стал «Гладиатор 2» Ридли Скотта — лента вышла в онлайне в конце декабря и сразу же стала крайне популярна в Сети. На втором месте оказался французский боевик «Ad Vitam: За жизнь», а замкнул тройку ещё один боевик «Снова в деле» с Кэмерон Диас от Netflix.

В топ-10 также вошли драма «Настоящая боль» Джесси Айзенберга, хоррор «Носферату» и российская спортивная драма «Федя. Народный футболист».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2025 года

  1. «Гладиатор 2»
  2. «Ad Vitam: За жизнь»
  3. «Снова в деле»
  4. «Настоящая боль»
  5. «Ошибка времени. Мультивселенная»
  6. «Носферату»
  7. «Любовь Советского Союза»
  8. «Крейвен-охотник»
  9. «Миссия: красный»
  10. «Федя. Народный футболист»