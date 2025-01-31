В «Крике 7» вернется Мэттью Лиллард

По информации издания Deadline, Мэттью Лиллард, сыгравший в первом «Крике» убийцу, снимется в седьмой части франшизы. Персонаж Мэттью умер в ленте, поэтому, как именно его вернут, пока загадка.

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Похожая ситуация развивается и со Скоттом Фоли. Актёр сыграл в третьей части, и его персонаж тоже не пережил события картины. Вероятно, героев поместят во флешбэки или найдут способ чудесным образом их воскресить.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока нет. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года. В фильме ужасов сыграют Анна Кэмп и Мэйсон Гудинг, который появлялся в двух последних частях хоррора. В актёрский состав также вошли Маккенна Грейс, Нив Кэмпбелл, которая вернётся к своей роли, а также Изабель Мэй, Селеста О’Коннор и Асе Джерманн.