Авторы «Очень странных дел» рассказали о пятом сезоне сериала

Создатели сериала «Очень странные дела» братья Дафферы поделились новой информацией о пятом, финальном сезоне проекта. По словам авторов, это будет по-настоящему эпичное завершение саги, где каждый эпизод будет сравним с большим киноблокбастером.

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Дафферы отметили, что провели на съёмках целый год и накопили около 650 часов хронометража. Создатели не стали вдаваться в подробности, отметив лишь, что сезон будет большим приключением от начала и до самого конца.

« М ы п о т р а т и л и н а с ъ ё м к и ц е л ы й г о д . К к о н ц у м ы с н я л и б о л е е 6 5 0 ч а с о в х р о н о м е т р а ж а . Р а з у м е е т с я , э т о н а ш с а м ы й б о л ь ш о й и с а м ы й а м б и ц и о з н ы й с е з о н . Э т о к а к в о с е м ь б л о к б а с т е р о в . Э т о к р а с и в о , э т о д о в о л ь н о б е з у м н о . П я т ы й с е з о н б у д е т б о л ь ш и м и э п и ч н ы м . Т а м н е т в р е м е н и д л я р о с т а . Э т о б у д е т н а п р я ж ё н н о : о т н а ч а л а и д о к о н ц а » .

Пятый сезон «Очень странных дел» станет большим финалом всего сериала. В нём вновь будет восемь эпизодов, которые поставят точку во флагманском проекте Netflix. Шоу завершится уже в 2025 году, точную дату выхода назовут позже.