Вышел трейлер фильма «Все, что тебя касается»

Вышел первый трейлер фильма "Все, что тебя касается" производства кинокомпании "Наше кино" и онлайн-кинотеатра Okko. И если вы мысленно пропели название фильма, то вы все правильно поняли: сюжет действительно крутится вокруг группы "Звери".

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Итак, шестнадцатилетняя Маша, которая никогда не видела своего папу, отправляется на его поиски. Ей известно лишь то, что ее родители познакомились на концерте "Зверей". Маша решает прийти на выступление группы в "Лужниках", надеясь таким образом найти отца.

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Роли в картине исполнили Маша Кошина ("Поехавшая", "Тренер"), Виктор Хориняк (трилогия "Последний богатырь", "Кухня"), Зоя Бербер ("Плевако", "Семейный переполох") и другие.

Режиссером фильма выступил Александр Войтинский, ранее снимавший "По щучьему велению".

В кино - с 10 апреля.

Стоит напомнить, что это очередной проект, эксплуатирующий ностальгию зрителей по популярной музыке 90-х и 00-х. Недавно вышел сериал "Комбинация", а также фильмы "Руки вверх!" и "Тур с Иванушками". Сюда же можно отнести фэнтезийную панк-сказку "Король и шут".