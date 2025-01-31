Звезда сериала «Кухня» раскритиковала фильм «Анора»

Актриса Ольга Кузьмина, известная по роли в российском сериале «Кухня», раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм «Анора» с Юрой Борисовым. Своим мнением она поделилась с подписчиками в личном Telegram-канале.

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После просмотра картины артистка удивилась количеству ее номинаций на самую престижную премию в мире кино. Кузьмина выразила сомнения в том, что «Анору» можно назвать лучшим фильмом года.

« Ф и л ь м х о р о ш и й , о т с ы л к а к к л а с с и ч е с к о й " К р а с о т к е " . Н о ч т о в н е м о с о б е н н о г о ? Ю р а Б о р и с о в с ы г р а л п р о ф е с с и о н а л ь н о , н о я н е п о н и м а ю , п о ч е м у э т а м а л е н ь к а я , н е д о к о н ц а р а с к р ы т а я р о л ь п о л у ч и л а н о м и н а ц и ю » , — з а я в и л а а к т р и с а .

При этом Ольга уточнила, что никогда не хотела получить «Оскар», поскольку считала это невозможным, однако заинтересовалась премией, услышав о номинации Борисова. По словам Кузьминой, после просмотра «Аноры» она задумалась, зачем ей это нужно.

« М о ж е т , л у ч ш е , ч т о б ы з р и т е л и л ю б и л и т е б я з а р о л и в с е р и а л а х , ч е м з а ч т о - т о н е п о н я т н о е , н о с н о м и н а ц и е й н а «Оскар»?» — спросила артистка у подписчиков.

Ранее российский актер Юра Борисов поделился эмоциями от встречи с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Артист назвал ее своей давней знакомой и заявил, что в этой истории нет ничего примечательного.